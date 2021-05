El conseller de Educación, Vicent Marzà, en una entrevista concedida a MediTV anunció que trabajan para que las clases el próximo curso sean 100% presenciales. "Queremos que haya el 100% de presencialidad en todas las etapas, niveles y formaciones", expresó Marzà, quien, no obstante, señaló que trabajan, como ya hicieron el pasado curso, en los distintos escenarios posibles para poder iniciar el curso con la máxima normalidad posible. "Al inicio de curso, mucha gente era escéptica diciendo que no lo conseguiríamos y lo hemos conseguido, pero es evidente que en algunos cursos y niveles de FP y ESO necesitamos volver a máxima presencialidad", señaló Marzà, quien indicó que esto es "más necesario que nunca", pero que para ello es necesario que la pandemia vaya bien.

"Intentaremos que sea así, siempre atendiendo a lo que nos digan Sanidad", indicó, señalando que "todos hemos visto que esta pandemia, por desgracia, evoluciona muy rápidamente en pocas semanas. Los indicadores son positivos, el índice de personas que se vacunan cada día va aumentando y eso es un mensaje de esperanza. pero no nos podemos relajar; hemos de estar siempre atentos a la evolución de la pandemia". Por ello, puntualizó, "haremos los anuncios en el momento justo de que las autoridades sanitarias nos aseguren que se dan las condiciones y cuáles son esas condiciones para poder iniciar el curso".

Segunda dosis de la vacuna

Respecto a la inyección de la segunda dosis al profesorado de enseñanzas no universitarias, a los que se administró la primera de Astrazeneca señaló que "están a la espera de la decisión de la comisión interdepartamental", Marzà especificó que "solo nos digan que se puede hacer ya lo tenemos todo preparado", a finales de junio o principios de julio que les toque la siguiente dosis. En ese sentido, matizó que la vacuna de Astrazeneca permite mayor margen de tiempo en la dispensación de la segunda dosis. "La parte de educación organizar el proceso para hacerlo de forma rápida masiva y sin afectar a los centros lo tenemos previsto, estamos a espera a decisión de interdepartamental. Nosotros cuanto más inmunidad podamos tener mejor para seguir protegiendo profesores y centros", concluyó.

Más examinadores

Preguntado acerca de las dificultades de los jóvenes para sacarse el carnet de conducir debido a la falta de examinadores, el conseller señaló que es algo que "no depende de nosotros, pero que me comprometo a pedir a la autoridad competente. Nos dirigiremos a la autoridad competente para recordar que necesitamos examinadores", señaló. No obstante, indicó sí que se está trabajando con la Conselleria de Territorio para aumentar el transporte público, mejorar la frecuencia y los horarios del mismo a las zonas de trabajo y que haya mejor transporte a las zonas industriales.

Certificados de profesionalidad

Marzà también anunció que el procedimiento que va a permitir que 2.400 trabajadores de Castellón con experiencia laboral pero sin título puedan certificar estas competencias profesionales es "una experiencia que vamos a repetir, va a ser estructural y vamos a tener permanentemente abierta". Señaló que este procedimiento permitirá acreditar a personas con experiencia laboral pero que no tienen un título, lo que les dará pie a poder seguir formándose y mejorar su empleabilidad. "Muchísima gente que ha trabajado en diferentes ámbitos, hostelería, construcción, turismo o de otros, de cualquier sector profesional tienen experiencia laboral, tiempo de trabajo, pero no tienen un titulo podrá ir a centros de referencia y los acreditadores determinaran cuál es su experiencia, su competencia y harán la acreditación de distintas asignaturas. Probablemente le faltara un modulo o una asignatura que podrá cursar en el centro educativo y completar su su formación", señaló Marzà, quien aseveró que "queremos que sea un proceso masivo que llegue a toda la persona que lo desee", aseveró Marzà, quien indicó que "somos el territorio que más recursos va a destinar a ello en relación a la población", concluyó.

Conservatori de Castelló

Preguntado sobre el futuro del Conservatorio de Castelló, cuyo futuro depende de la decisión acerca del solar donde se ubicará, Marzà aseveró que no ha tenido aún la oportunidad de reunirse con la alcaldesa, Amparo Marco, para abordar el asunto. "Pedimos esa reunión, la alcaldesa dijo que miraría qué día podría hacerla y de momento no me ha dicho cuando", aseguró. No obstante, Marzà apuntó que "nosotros estamos encantadísimos de poderlo hacer cuanto antes. Y cuanto antes podamos tener esa reunión sobre todo". Con todo recordó que esta es una cuestión del propio ayuntamiento que es el que determina en qué solar quieren, en función de su planificación educativa. Puntualizó que "el solar en el que se había trabajado hasta ahora es un buen solar delante de los juzgados, pero que, en todo caso es el Ayuntamiento el que lo ha de decir". "El dinero está la previsión está y la Conselleria lo que quiere es que se haga un conservatorio en la ciudad de Castelló para ampliar los espacios que hay ahora, tanto el conservatorio de danza como el de música", resumió.

Apuesta por el interior

Marzà también habló sobre la apuesta por el interior, pues en su ADN está la preocupación sobre la despoblación y señaló que su objetivo es "crear condiciones para que una familia joven quiera quedarse en el interior a vivir". Así, señaló ejemplos de apuestas desde el ámbito educativo, como son que la apuesta pública por crear aulas de dos años pase por el interior. También indicó que "desde que soy conseller no hemos cerrado centros en el interior". "Los dejamos en oferta latente y en caso de que se apunte algún niño, lo abrimos. Incluso centros cerrados anteriormente los estamos reabriendo. Queremos que los centros del interior tengan toda la formación en sus municipios o a los de al lado, para que las familias no tengan que irse al menos mientras los niños estén en edad escolar, que es lo que depende de nosotros", resumió. También se apuesta por ampliar la oferta Infantil, Primaria y Secundaria, la incorporación del Bachillerato a Vilafranca o Benassal, la apuesta por la FP en el interior, por ejemplo, Sant Mateu, Morella, Vilafranca... para que "no solo hagan la formación obligatoria sino que puedan estudiar FP y quedarse en el territorio y generar puestos de trabajo", reflejó. También destacó la apuesta por hacer centros que aglutinen Primaria y ESO como el recién anunciado en Albocàsser.

Admisión telemática

Sobre las nuevas tecnologías, hizo varios apuntes. Por un lado, reiteró que la "matriculación telemática ha venido para quedarse". "El año pasado se habilitó un espacio telemático de admisión que facilita la tarea a las familias", señaló. El proceso "se puede hacer íntegramente online pero si alguna persona no tiene los recursos suficientes a casa tiene apoyo en centros y dirección territorial". Mientras se inicia el proceso, animó a la gente a ver qué centros les gustan por sus proyectos educativos.

Internet en el interior

Sobre la reivindicación de mejoras para paliar la falta de internet en el interior, Marzà señaló que en el ámbito de sus competencias se está trabajando para paliar esta carencia. "Coincido con la reivindicación de internet", indicó. Así, recordó que ha firmado un convenio con Industria para que la banda ancha llegue a todas las localidades y a los centros educativos de interior para poder abastecer al centro y ayudar al conjunto de la población.

Plan de digitalización

Por último hizo referencia al Plan de Digitalización en el que trabaja la Conselleria de Educación. "Hemos hecho una formación específica para profesorado 15.000 plazas", señaló. Además, apuntó que se ha firmado un acuerdo con Microsoft por el que que respetando derecho a no hacer uso de los datos personales, nos cederá el uso de sus aplicaciones para utilizarlas en los centros educativos. Esto implicará una apuesta vanguardista que será punta de lanza estatal de la digitalización. Este año habrá un programa piloto en 50 centros --que ya anunció Mediterráneo-- y el que viene estará en todos. "Iremos desplegándolo durante el curso", aseveró. La medida implica facilitar la relación de familias con centro, profesorado con alumnado y el trabajo que se pueda hacer de forma telemática en los momentos que sea necesario.