“Estamos al tanto de su paso por nuestras aguas. Es algo espectacular porque las ballenas grises viven en el Océano Pacífico y que pase por Castellón es una locura; algo muy extraordinario y excepcional”. Quien habla es José Luis Crespo, responsable del área de Conservación del Oceanogràfic, que admite que están preparados por si fuera necesaria su actuación: “Si alguna embarcación viera a Wally –como han bautizado al cetáceo-, debería llamar al 112 y nosotros, junto a Conselleria y Universidad de Valencia, acudiríamos para ver si podemos ayudarle porque sabemos que está en muy mal estado”.

En la historia reciente existe un precedente de presencia de ballena gris en el Mediterráneo. “Se avistó en Barcelona sobre el 2010. Son fáciles de ver porque son las típicas que navegan junto a las embarcaciones en zonas próximas a la costa, pero la Comunitat Valenciana desde luego no es su hábitat, por eso sabemos que está enferma, porque llevan siguiéndola desde hace meses que fue vista en Marruecos, después en Italia, Francia y ya en España se le vio en la costa catalana y ahora en la nuestra”, confirma Crespo sobre un cetáceo que ha descendido su población mundial en un 25% los últimos años, pasando a tener apenas 20.000 ejemplares.

El conservador asegura que “un pescador de Castellón ya dio un aviso de ballena” hace un par de días, aunque no cuadraba con la zona de Wally. En teoría es estos días cuando está pasando y pasará primero por Castellón, Valencia y después Alicante. A continuación vemos un vídeo del animal grabado hace escasos días en Barcelona por la Fundación CRAM, una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la protección del medio marino y de las especies que lo habitan desde 1994:

José Luis Crespo incide en que este ejemplar “ha perdido condición corporal desde el primer avistamiento” y alerta de que “en el Mediterráneo no puede encontrar el alimento que precisa. Cuando migran desde Alaska a México también pierden peso, pero ahora se está pasando de rosca”.

Es por ello que el grupo ecologista BlueWar ha elaborado esta imagen con las instrucciones de actuación en caso de toparse con Wally:

¡Se sigue avistando a Wally!, ayer a las 12:30 estaba entre Cunit y Segur de Calafell (Tarragona). Sigue su camino al Sur. Si lo ves no te acerques y reporta la observación ¡POR FAVOR COMPARTIR! Gracias 🐋 Posted by Calypte Anna on Sunday, May 9, 2021

Lo principal, concluye Crespo, es avisar al 112, que activará una red de varamientos que ya está preparada, aunque su margen de maniobra no será tan grande como con otros ejemplares: “Hay que tener en cuenta que puede pesar de 2 a 5 toneladas y mide de 8 a 10 metros. Es una animal demasiado grande para transportarle a ningún sitio y tampoco tenemos la alimentación que precisa”. El deseo de Crespo y del resto de asociaciones citadas no es otro que el de que Wally “consiga salir al Océano Atlántico, porque su futuro en el Mar Mediterráneo no es bueno”. Crucemos los dedos.