El pasado 12 de mayo, la exdiputada en el Congreso por Castellón, Sandra Julià, comunicaba su baja como afiliada de Ciudadanos. La semana anterior fueron la concejala por Castelló Paula Archelós, la edila de Burriana María Jesús Sanchis y la diputada autonómica por Castellón Cristina Gabarda quienes abandonaron la formación naranja, aunque en estos tres casos optaron por abandonar el partido.

El último adiós de Julià ha provocado una batalla dialéctica en Twitter con Julián Palacios, miembro del Consejo General del partido a nivel nacional y exfutbolista del CD Castellón, entre otros equipos. Palacios contestó al tuit de renuncia de su excompañera de partido con el siguiente mensaje: “Tanta paz dejes.... cuando alguien te sujeta y ese alguien luego desaparece, es lo que tiene...”, acompañando este controvertido mensaje con una imagen con la dirección del Centro Servef de Empleo de Castelló.

Sandra Julià no se quedó precisamente callada, y aludió a la relación personal del citado Palacios con Cristina Fernández, portavoz de Ciudadanos en la Diputación y líder del partido: “Gracias Julián, no es momento de esquelas. Por cierto con todos mis respetos, el único mérito realizado por ti a este proyecto es apoyar a tu mujer, la sra Cristina Fernández”.

El tono subió en la réplica de Julián Palacios, afirmando que “no todos somos iguales, algunos no estamos por sillón. Ahora a dar vueltas por tu pueblo a ver si allí comienzan a conocerte”, al tiempo que añadía: “Por cierto, VT ocúpate de casa y paga lo que debes”. Esta última frase ha sido considerada por Julià como un mensaje machista, replicando la ya exafiliada de Ciudadanos lo siguiente: “Sí, soy ama de casa también y orgullosa de ello, un comentario un poco machista para alguien en el Consejo general de Cs, no? Por suerte, no debo nada a nadie, sólo a mis padres, mi marido, y a todas las personas que me han apoyado”.

Julián Palacios ha asegurado que cuando recomendaba en el citado tuit que se ocupara de casa no se refería a Sandra Julià, pese a que sí la mencionaba. Julià ha recibido en redes el apoyo de exmilitantes conocidos de su partido como Xavier Pericay, uno de los fundadores de Ciudadanos, Lorena Roldán, la castellonense Cristina Gabarda o Marcos de Quinto, que publicó este polémico mensaje al hilo de la confrontación: “Parece que salir de Cs se está convirtiendo en algo tan peligroso como lo fue para Yoyes escapar de ETA. En vez de agradecerte la dedicación y el trabajo realizado, te apuñalan en las redes (y luego, encima, presumen de “talante” y de que ellos “no crispan”!!)”.

También ha recibido el apoyo de un ‘ex’ ilustre como Juan Carlos Girauta, que ha publicado el siguiente mensaje: “¿En qué se ha convertido Cs? En un lugar donde un tesoro como Sandra Julià no cabe y donde un Jesús Palacios está cómodo. Tan cómodo como para escupirte al salir”. Contestado por el propio Palacios de la siguiente forma: “Girauta,,que tiempos esos donde chupabas de la teta naranja y no te importaba eh?”.

¿En qué se ha convertido Cs? En un lugar donde un tesoro como Sandra Julià no cabe y donde un Jesús Palacios está cómodo. Tan cómodo como para escupirte al salir. pic.twitter.com/ZKU2A1utlr — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 12 de mayo de 2021

Toda la polémica se suscitó tras el siguiente tuit de Sandra Julià, una de las grandes figuras públicas de Ciudadanos en sus primeros tiempos, en el que explicaba los motivos de su renuncia: