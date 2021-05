El CEOde EventsCase, José Bort, será el conferenciante principal en el Desayuno Empresarial de Mediterráneo, que tendrá lugar el jueves 20 de mayo, en el hotel Luz de la capital de la Plana, a partir de las 9.00 horas. Bort explicará a los presentes el caso de éxito de su empresa, dentro del nuevo hub tecnológico de Castellón.

Pregunta: En la actualidad ¿Cómo ve el ecosistema tecnológico de Castellón?

Respuesta: Somos muchas más empresas de las que parece, solo miembros de la Xarxatec (Asociación de Empresas Tecnológicas de Castellón) somos más de 40 empleando a varios miles de trabajadores. La localización es inmejorable a nivel de calidad de vida, lo que necesitamos es tener más visibilidad para atraer el talento técnico de fuera de Castellón, tanto a nivel comunidad como nacional e incluso internacional, para venir a vivir y trabajar aquí, caso similar que ha hecho, por ejemplo, Canarias durante la pandemia.

P: El covid-19 ha marcado un punto de inflexión en la organización y gestión de eventos ¿Cómo cree que evolucionará el sector en los próximos años?

R: Tras un cambio nos adaptamos y nunca más será igual que antes, aunque la nostalgia nos lleve al pasado. El covid ha obligado a un cambio que era necesario pero de forma demasiado traumática, sin el conocimiento ni los recursos para la mayoría para realizar la transformación digital a la velocidad que el covid ha exigido. Esto es un problema para la mayoría, que son los que se resisten y esperan a que todo vuelva a la normalidad, pero como eso no ocurre, es una gran oportunidad para los que están dispuestos a arriesgarse y lanzarse a lo desconocido. Nosotros somos de los segundos, ya antes del confinamiento ajustamos gastos e iniciamos desarrollo de productos, y solo el mercado se lanzó a los eventos virtuales, estamos listos para con nuestros clientes. Nos impactó porque estábamos dirigidos a eventos digamos más profesionales y no un simple webinar, pero logramos adaptarnos. No obstante, el cambio y la revolución tecnológica solo acaba de empezar, y el que crea que a partir de 2022 volveremos a la normalidad se equivoca, por lo menos en cuanto a los eventos.

«La transformación digital es un hecho y es una oportunidad para los que quieran arriesgarse»

P: La firma se creó en 2012 en Londres, pero hace unos años que aterrizasteis en Castellón ¿Cómo fueron los inicios y qué derivó este cambio?

R: Londres es uno de los mejores lugares del mundo para empezar y crecer inicialmente porque te encuentras en un entorno con recursos humanos y financieros para apoyar el proyecto innovador, y el mercado idóneo para aceptar dichos productos e incorporarlos. Una vez el modelo de negocio está probado y se busca crecer con velocidad, la sede británica ayuda a recibir financiación de inversores, pero las operaciones son mucho más complicadas porque hay una competencia feroz por un talento técnico escaso, y ahí es dónde trasladarse a una región como la de Castellón es la mejor combinación. En Castellón se encuentran empleados leales que puedes contar con ellos para un proyecto a largo plazo y una calidad de vida que retiene.

P: ¿Es el territorio español un mercado con potencial para la gestión de eventos?

R: España es un destino ideal para eventos, la pena es que sean los extranjeros los que al final organizan los grandes eventos y el tejido de los organizadores de conferencias que catalogamos como profesionales no está tan desarrollado. Al igual que las corporaciones. Nos encontramos corporaciones masivas que no abrazan el cambio tecnológico, hablan de él en cuanto a estrategia de márketing, pero no se traslada en el día a día al consumidor. Y eso sí es algo que el covid ha provocado de forma positiva, la obligación a las empresas a adaptarse a lo que el consumidor ya hace mucho demandaba.

P: Ahora parece que el sector apuesta por los eventos virtuales ¿Qué valor añadido aporta EventsCase a todo ello?

R: Somos una plataforma integral para la gestión de eventos, en la que se encuentran todos los productos tecnológicos más necesarios para un organizador como es diseñar su página web del evento, lanzar el registro on line y tickets a los asistentes, realización de campañas de emailing, y gestión de networking para que los asistentes conecten entre ellos, al igual que servicios el día del evento. Aportamos una gestión más profesional, que se resume en mejor imagen de marca para el organizador e implicados (ponentes, patrocinadores,...). No es lo mismo lanzar un evento virtual con una web, registro y un entorno virtual con tu propia marca, aportando una experiencia al asistente especial, que un email o formulario de contacto para el registro y luego un Zoom o Youtube que no tiene tu marca de empresa. De ahí que trabajemos con empresas como Telefónica, BBVA y Naciones Unidas.

P: Dada la gran cantidad de datos e información que se gestionan en los eventos, la ciberseguridad es uno de los aspectos más importantes para las empresas ¿Qué garantías ofrece EventsCase?

R: Ahora mismo estamos en proceso de certificarnos con la acreditación ISO27001 de ciberseguridad, pero es el resultado de años de trabajar con grandes compañías tecnológicas, bancos, ministerios de defensa de gobiernos, e incluso del uso en congresos de ciberseguridad a nivel internacional. Por ejemplo tanto este año como el año pasado organizamos la Cumbre del Cambio Climático con los gobernantes de básicamente todos los países del mundo.