Hay ganas de vacaciones en Castellón, donde las agencias de viajes empiezan a ver la luz al final del túnel. Si hace solo una semana se empezaba a animar la afluencia a estas oficinas gracias a los jubilados, que ya con la vacuna del covid han perdido el miedo a viajar, ahora, a las puertas del verano, son muchos los castellonenses de todas las edades que, este año sí, empiezan a planificar sus vacaciones, siempre con la coletilla de «si la situación lo permite». Preguntan parejas, familias, se empieza a ver algo de movimiento. Hace un mes no entraba nadie, la gente ni se lo planteaba salir de viaje. Ahora sí, aunque sin llegar a los niveles de antes de la pandemia, relatan desde el sector.

El sector, optimisma

«Los castellonenses están empezando a volver con ganas. La demanda de información sobre vacaciones para este verano nos hace ser optimistas. Desde que han levantado el estado de alarma están entrando a preguntar para empezar a programarse las vacaciones. Y eso que aún existe el hándicap de que muchos países todavía están cerrados», explica Diego Tirado, presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes y gerente de Viajes Tirado.

Destinos nacionales

¿Los destinos más solicitados? En general, España --el norte (Asturias y Galicia), las islas, en especial, Canarias-- y estancias por las capitales. Y es que las restricciones para irse al extranjero --con el grueso de países cerrados o con exigencia de cuarentenas y/o PCR o test de antígenos negativo-- limitan las opciones. «El problema es más la cuarentena que la PCR», añade Tirado. «Damos la información que podemos porque estamos pendientes de que se abra el turismo internacional. Hay pocos vuelos aún, las compañías aéreas no han puesto toda la programación. Se interesan también por cruceros, pero están parados de momento», añade.

Expectantes con junio

Y es que muchos castellonenses, si no estuvieran viviendo la era covid, querrían viajar este año «a EEUU y Canadá», pues además «las tarifas aéreas se han abaratado, pero son «destinos por ahora cerrados; estamos dando precios pero no se puede reservar, por este motivo, debido a las restricciones de acceso a ciertos países por el covid-19».

A partir de junio, con la vacunación ya muy adelantada, esperemos que empiecen a abrir los países al turismo, de Norteamérica, Sudamérica o Asia. Esa es la esperanza, para vender más este verano». Y en medio de todo el mapa mundi covid, (donde se pueden consultar las condiciones para viajar a cada país) «el Caribe (República Dominicana, Costa Rica, México etc.) se está vendiendo bien. No hay restricciones ni se piden PCR ni nada. Hemos vendido en Castellón viajes para ir al Caribe en mayo y junio. Está todo abierto, hoteles, etc. Al volver a España sí necesitan PCR y se la gestiona o les da información el hotel», añade.

Por su parte, Fermín Puig, gerente de la agencia Resertours en Castelló, corrobora que «la demanda de vacaciones se ha animado mucho. El 90% se ha decidido ya porque está vacunado y no tiene miedo a salir de viaje, al resto aún les cuesta. Piden viajar por España, con gran interés por el norte (Asturias y Galicia),más que el extranjero (antes del covid se buscaban mucho las capitales europeas para verano) ».¿Y el perfil? «Muchas son familias que piden viajar juntas (abuelos, padres, niños...) y no en grupo. Ahora sobre todo buscan información y hay pocas reservas todavía, pensamos que se activará más en junio, con el avance de la vacunación a más grupos de edad», manifiesta.

En cuanto a los precios, están subiendo bastante porque hay pocos hoteles abiertos, aunque la mayoría ofrece anular hasta 15 ó 20 días antes sin gastos. Los cruceros no sabemos cuándo se pondrán en marcha. En nuestra agencia solo organizan rutas por España, «pues si se da algún contagio en un grupo en el extranjero puede ser un problema». En autobús, se respeta el uso de mascarilla y la ventilación, e incluso con menos aforo. En una reciente excursión a Tabarca, se repartieron 40 personas en dos buses, dejando 30 o más plazas libres en cada uno.