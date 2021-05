La pandemia en Castellón ha pasado factura a cuerpo y mente y, a las puertas del verano, el interés por adquirir hábitos más saludables, se ha disparado. Muchas horas sentados frente al ordenador con el auge del teletrabajo, turnos intensos, tiempo limitado para salir a la calle por el toque de queda y poco disponible para el deporte, con los gimnasios cerrados durante muchos meses y la tentación de la comida rápida. ¿Resultado? Un boom de consultas y pacientes atendidos por diferentes expertos en la materia de la provincia de Castellón: en nutrición, para alejar los peligros de las dietas de moda sin control; o los tratamientos especializados en clínicas de estética, con la eficacia de los tradicionales y la innovación de los últimos avances; o los paquetes intensivos de tratamientos de una semana --con alojamiento optativo en hotel-- para perder peso combinando dieta, ejercicio, piscina y relajación para liberar el estrés. Un sinfín de opciones que están ganando adeptos, especialmente, en las últimas semanas.

Rocío Aparici, dietista-nutricionista castellonense y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Nutricionistas de la Comunitat, relata que los efectos colaterales de la crisis del coronavirus han incrementado el porcentaje de la población adulta que sufre sobrepeso «a casi el 40% de castellonenses, siendo más frecuente en mujeres que en hombres». La prevalencia de la obesidad propiamente dicha en edad adulta gira en torno al 15% y en general se trata de un problema que «aumenta conforme aumenta nuestra edad», por lo que considera que «hay que prestar especial atención a la obesidad infantil, que en Castellón y la Comunitat se sitúa ya en un 14%, afectando a uno de cada diez niños o niñas».

En este último año los casos de obesidad/sobrepeso han aumentado debido al cambio en el estilo de vida, tanto en alimentación como en actividad física, apunta. «Hay estudios que confirman que más de la mitad de la población ha ganado peso durante el confinamiento. Si nos remontamos a años atrás, podemos comprobar que los casos de obesidad han aumentado considerablemente.

¿Qué factores han sido determinantes? «Ha afectado el sedentarismo, por no poder salir de casa y, también, a las malas elecciones en cuanto a alimentación se refiere. La incertidumbre que ha provocado la pandemia ha aumentado los casos de ansiedad, siendo esta la causante muchas veces de elecciones alimentarias equivocadas y cansancio físico y mental», resalta.

Productos tentación y adicción

¿Ha cambiado el perfil de los nuevos obesos: en cuanto a edad, género,..? Pues tal y como expresa Aparici desde su experiencia laboral, «con los años se está viendo que los casos de obesidad infantil van a más, debido a la mala educación alimentaria, el fácil acceso a alimentos insanos, y a la gran oferta de productos ultraprocesados, los cuales son hiperpalatables (combinación de ingredientes cuya mezcla resulta más sabrosa de lo normal) y por eso provocan adicción».

El método para determinar si los kilos de más ya pasan del sobrepeso a un estado de obesidad, un problema de salud más serio, sigue siendo la misma. Y la detalla Aparici: «Para determinar si una persona padece obesidad o sobrepeso se utiliza la fórmula del índice de masa corporal (IMC), el cual calcula el nivel de grasa corporal en base a la estatura y peso de la persona. Una persona adulta con un IMC de 25-29.9 se considera que está por encima de su peso normal, padeciendo sobrepeso. Si el IMC es de 30-34.9 se considera que padece obesidad de grado I; si es de 35-39.9 se diagnostica obesidad de grado II, y por último, si es superior a 40 estaríamos hablando de una obesidad grado III.

Los tres secretos del éxito

¿Cómo tener un estilo de vida saludable? Rocío Aparici explica los tres factores: «Uno, consiste en no centrarse solamente en llevar una alimentación saludable, pues existen otros condicionantes que influyen notablemente en la salud, como son el descanso, la actividad física y el estrés. Debemos dejar a un lado el sedentarismo y mantenernos activos durante el día el mayor tiempo posible, llevar una alimentación saludable rica en frutas, verduras, legumbres… Y respecto al descanso, debemos dormir al menos ocho horas diarias para que nuestro cuerpo descanse lo suficiente como para recuperarse del desgaste diario, tanto físico como mental, y así, pueda afrontar cada día con energía. Y por último, controlar el estrés es un factor importante ya que este puede influirnos en los otros tres».

Recurrir a una dieta por cuenta propia o incluso a pedir en portales de internet ‘tuppers’ para comer saludable durante una semana son opciones elegidas por castellonenses para ponerse a punto. Pero mucho ojo. Las dietas de moda o sin control pueden tener sus riesgos para la salud. María Fortanet, farmacéutica y residente del Servicio de Farmacia del Hospital General de Castelló, por ejemplo, ha analizado recientemente una de ellas, el ayuno intermitente, en un estudio clínico. ¿Sus conclusiones? Contribuye a reducir la grasa corporal, mejora la función física y mental, y proteger frente a ciertas patologías (del corazón), pero sin embargo está contraindicado para personas con hipoglucemia, trastornos alimentarios, en niños, y durante el embarazo o la lactancia.

Soluciones a un paso de casa

Las clínicas especializadas son otro sector que experimenta una alta demanda. En Benicàssim, frente al mar, el Thalasso Clinic y Hotel Palasiet, con la tecnóloga de alimentos y responsable de Nutrición al frente, Irene Domínguez, cuentan con un programa integral de pérdida de peso, que incluye alojamiento en el hotel durante 7, 14 o 21 noches --con opción también sin hospedarse--. En estas semanas han tenido ya a clientes de Madrid, Barcelona y hasta del extranjero, de Europa, que han podido acudir tras expedirles un certificado de tratamiento médico. Desde el centro explican que «son programas destinados a minimizar los problemas de salud asociados al sobrepeso, con el objetivo de cuidar nuestro cuerpo y mejorar nuestra calidad de vida, así como nuestra autoestima, con un sistema integral de profesionales y adaptado a cada persona». Y el covid ha pesado. «Hay muchísima demanda, Unos han pasado el encierro en casa y se han controlado bastante la alimentación y otros no han podido. Nosotros hemos dado una vuelta a la nutrición este verano, centrándonos en la dieta sana en los tratamientos y en el restaurante del hotel, que hemos bautizado como Natural, con una carta diaria de platos ‘Harvard’ y materia prima súperescogida, no hay fritos, mucho producto integral, etc.», explica.

El restaurante, abierto para los alojados en el hotel o usuarios de tratamientos, cuenta con una selección de platos marcados con la L (de ligeros) para cuidarse y comer sano, así como veganos, etc. Pero aparte si estás es un programa para perder peso primero te atiende la doctora, te mide el perímetro; luego la responsable de nutrición, que mide la grasa, objetivos a corto y largo plazo, y planifica una dieta sana (adaptada a alergias, gustos,...). «Se les sirve en el comedor del hotel para alojados con este pack y para clientes externos que siguen el tratamiento y, tras desayunar en el apartamento, participan en las sesiones diarias de entrenamiento, recorrido biomarino, aquagym, terapias grupales de yoga, o algún tratamiento de thalasso o estético de pérdida de peso». Y luego para la cena se les marca algún puré depurativo fácil, «que no tienen que ir ni al supermercado y caer en otra tentación».

A la hora de perder kilos, cada cuerpo es un mundo. «Les ofrecemos después pautas para seguir en casa y mantenerse. Pero se van mucho más animados, tras ver los resultados. Como novedad este año cuando llegan existe la figura de una persona que es de acompañamiento, pues en un programa de pérdida de peso es clave sentirse arropado para conseguir lo máximo», indica Domínguez. Otra propuesta implementada es la agenda de vida consciente, con retos, motivaciones y cómo lograrlo, y la renovación de exteriores de las instalaciones de Palasiet para, por ejemplo, clases de yoga, incluidas en el pack.

La clínica estética de la Doctora Lledó Sales, especialista en medicina estética, nutrición y bienestar en Castelló, ha detectado que «aunque en estos meses siempre suele haber un boom en tratamientos corporales y nutricionales para presentar el mejor aspecto posible para el veranito, es cierto que este año está siendo una auténtica locura. Se nota que la gente tiene muchísimas ganas». Al respecto, reflexiona: «No sé si decirte que la demanda ha ido a más por la necesidad de cuidarse porque se ven peor con el confinamiento o porque están cansados de la situación que llevamos viviendo desde hace ya más de un año y tienen muchas ganas de disfrutar cada día». «Muchos pacientes acuden comentando que al final lo que importa es sentirse bien con uno mismo y no tener barreras que te limiten», añade la especialista con larga trayectoria.

Para esta campaña dispone de «los últimos avances y de todas las técnicas más efectivas. 39 equipos para adaptarnos y conseguir los mejores resultados en cada caso. Siguen triunfando los tratamientos para reducir grasa localizada (criolipólisis, Hifu, Liposonix, etc.) y para mejorar el aspecto de la piel, para que se vea más lisa (Btl Exilis, Onda, Evo-rol)». Con todo, Sales explica que llama la atención en este 2021 «el aumento de peticiones de castellonenses para mejorar el tono muscular de abdomen y glúteos (con electroestimulación o Em Sculpt). Se nota que los cuerpos más moldeados y tonificados están de moda. La tendencia es de cuerpos más esculturales con curvas y definidos, no tan delgados».

Desde Clínica Marisa Tirado, todo un referente en Castelló por su especialización en Dermatología y Medicina Estética, apuntan: «Muchas pacientes nos comentan que han notado en este último año un aumento en general de peso por un mayor sedentarismo, y a eso se suma que en esta época, de cara a exponerse en la playa, etc.. Por ello, se nota mayor volumen de demanda de tratamientos». La doctora Marisa Tirado relata: «Nos dicen que los kilos de más que se han puesto durante la pandemia les ha costado quitárselo. Pero en nuestro centro contamos con soluciones. Desde el tratamiento corporal de criolipólisis, para limar zonas imposibles. Por ejemplo, una persona delgada que viene porque las cartucheras no se las puede quitar; y gracias a este avance te congela esa grasa y la elimina para siempre. Es muy buen tratamiento pero no es para todo tipo de personas. Hay que analizarlo».

Otra opción con demanda es para atajar la celulitis. «Nuestro equipo Modela, que es como el sistema de alisamiento LPG, se pide muchísimo», indica. Es un tratamiento muy bueno en combinación con vacumterapia con infrarrojos y ultrasonidos. Se puede combinar con mesoterapia (pinchazos en la zona a actuar a nivel subcutáneo, que ayudan a perder volumen). Un producto nuevo, Cellutrix, que se infiltra en mesoterapia, «va muy bien combinado con otros tratamientos». Y también está la cavitación, la plataforma vibratoria o las ondas de choque. «Cuanto más azúcar, más dulce. Si haces solo dieta, tendrás un resultado. Si sumas ejercicio, cremas y además aparatología, tendrás más.