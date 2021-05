Desde Vinaròs a Almenara. El calor sofocante ha lanzado hoy a los castellonenses de lleno a disfrutar de las playas, aún sin bandera de aviso ni socorristas ni Policía específica--, servicios que en su gran mayoría se activan el 1 de junio. Muchos se atrevieron ya con el primer baño a las puertas del verano, un placer sin horario ni fecha ni calendario. Los ayuntamientos de los municipios más turísticos del litoral, como Benicàssim, Orpesa o Peñíscola, confirmaron la ausencia de incidentes de gravedad en relación al protocolo covid. Los usuarios de las playas, ya con la experiencia del verano anterior, se dispusieron en la arena manteniendo las distancias de seguridad y respetando en general la conformación de grupos con el máximo permitido.

Los paseos marítimos y las terrazas de los establecimientos de restauración también han registrado un lleno continuo a lo largo de toda la jornada. Desde el aperitivo matutino a la hora de la comida o de tomarse un refresco a media tarde. Los hoteles, en puntos como Peñíscola, según destacaron fuentes empresariales de Agretur, han rondado el 70% de ocupación, aunque teniendo en cuenta que solo un tercio del total de alojamientos ha abierto, y el resto lo hará ya de forma masiva, a finales de mes o principios de junio.

El interior de Castellón también ha experimentado durante este fin de semana desplazamientos de turistas para disfrutar de la gastronomía en el primer fin de semana completo sin cierre perimetral, y con movilidad entre las provincias, lo que ha aumentado en general los niveles de tráfico.

89 denuncias en Castellón

La consellera de Justicia Gabriela Bravo y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, han coincidido hoy en destacar la normalidad y ausencia de incidentes con las que se ha desarrollado el primer fin de semana sin estado de alarma en la Comunitat y en alabar la responsabilidad y civismo de la sociedad. Según ha informado Calero, no se han detectado grandes problemas ni concentraciones en horas de restricción nocturna, solo algunas pequeñas fiestas con pocos participantes que se han disuelto tras ser sancionados. La delegada del Gobierno ha confirmado que en las noches del viernes/sábado y de sábado/domingo se han contabilizado 1.597 propuestas de sanción relacionadas con incumplimientos de la normativa sanitaria –Valencia 773, Alicante 735, Castellón 89-. En concreto, la noche del viernes/sábado se contabilizaron 671 actas y la del sábado/domingo aumentó a 926. En los puntos de ocio nocturno se registró una alta concurrencia pero se despejaron con la llegada de las 0:00 horas.

Vigilancia en casas rurales y masías

Tras la reunión, la delegada ha explicado que cerca de 10.000 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional forman parte del dispositivo y que los dispositivos preventivos han funcionado en los últimos días. “El trabajo policial de este fin de semana se ha centrado fundamentalmente en vigilar el cumplimiento de la limitación a la movilidad nocturna para evitar la celebración de fiestas ilegales en ciudades o zonas de interior con casas rurales o masías”, ha añadido.

"Hemos tenido más afluencia, pero a pesar de ello no ha habido ningún incidente y todas las personas que han llegado al litoral han cumplido las medidas vigentes en la Comunitat Valenciana", ha destacado la consellera, mientras que Calero ha declarado que “la coordinación y la responsabilidad nos permiten iniciar una desescalada prudente como la región de Europa con menos incidencia de Covid-19”.