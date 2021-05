Toni Herrera, o Toni H, como se le conoce en Castellón y en los círculos del culturismo de medio mundo, quería cumplir un sueño cuando tenía 14 años: “Le dije a mi madre que quería ser más fuerte que Arnold Schwarzenegger”. Así que se apuntó a un gimnasio y fue ensanchando su cuerpo hasta llegar a proclamarse campeón de España de culturismo en tres ocasiones, amén de colgarse cinco medallas internacionales en esta modalidad. Unos años después de aquel deseo, el propio Schwarzenegger reconoció su evolución, como se puede comprobar en la publicación inferior.

Ahora, junto a su mujer, Nuria Palma, este musculoso castellonense se ha embarcado en otro ambicioso proyecto: “Queremos introducirnos poco a poco y con humildad en el mundo de la música. Nuestro objetivo no es ganar un Grammy, pero sí queremos hacerlo bien y llegar a grabar un disco”. Su debut en el mundo de la música lo han hecho con la canción ‘Quédate’, que como reconoce el propio Toni H “está funcionando muy bien en redes sociales. En Youtube en apenas tres días sumó más de 6.000 visualizaciones y en TikTok También se ha puesto de moda el baile”.

A sus 44 años, el tres veces campeón de España de culturismo afirma que tiene “la misma ilusión que siempre” y reconoce que “la idea de entrar en la música surgió en el confinamiento. Ya no sabíamos que hacer y como siempre nos ha gustado, nos lanzamos”. Toni H admite que en la actualidad ha dejado “aparcado el culturismo porque no hay tiempo para todo”, pero confía en seguir destacando sobre un escenario: “Antes lo hacía con los músculos y ahora espero hacerlo con un micrófono”.

Toni H asegura que su esposa, Nuria Palma, con quien comparte protagonismo en la canción y en el vídeo grabado íntegramente en el Grau de Castelló “tiene mucho talento como cantante. Fue al conservatorio y queríamos hacer esto juntos”. De hecho admite que ya están “trabajando en el segundo tema” y espera que este verano “con la apertura de discotecas y fiestas nos llamen ya para cantar en algunos sitios porque la canción está pegando mucho”.

Toni H admite por último que en su círculo más íntimo le dicen que es “un atrevido” por introducirse en estos proyectos, pero él no se amilana: “Si no qué sentido tiene la vida. Nunca hubiera competido en culturismo si hubiera hecho caso de lo que me decían y no puedes ser un amargado. Nadie triunfa desde el primer día”.