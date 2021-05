FSIE, el sindicato mayoritario en la enseñanza privada concertada en Castellón, reivindica que la jornada lectiva se reduzca también para el profesorado de la concertada. Después de que la Conselleria de Educación haya hecho público que el próximo curso la jornada lectiva para el profesorado de la pública bajará de 25 a 23 horas lectivas en Primaria y de 19 a 18 en Secundaria, el sindicato FSIE ha reclamado que haya una igualdad de trato entre la pública y la concertada y haya una homogeneización. "No estamos pidiendo trabajar menos, sino mejor", matizó Víctor Cardona, responsable de FSIE Castellón, señalando que "la jornada laboral seguirá siendo igual que antes, pero con la reducción de la jornada lectiva, el profesorado tendrá más tiempo para preparar sesiones, prestar una atención individualizada al alumnado", señaló. Por ello, insta a la Administración a ampliar la plantilla vía a través de la aportación de fondos para el sostenimiento de la concertada. "No descartamos movilizaciones, porque no vamos a renunciar a esto, es una línea roja", advirtió, señalando que "a día de hoy la administración no es sensible con el tema". Aunque se espera alcanzar un acuerdo por la vía de la negociación no descarta ir a los tribunales, porque hay una sentencia favorable del Tribunal Constitucional acerca de que es lesivo para los empleados de la concertada tener una jornada superior a la de los públicos. "Un alumno de la concertada no tiene por qué recibir peor atención que uno de la pública, no somos de segunda".

Hoja de ruta

El sector mostró también su hoja de ruta para el próximo curso. Junto a esta reivindicación, demandó rebajar las ratios pero sin generar embudos como ahora. ¿Cómo? aportando una dotación de personal para poder realizar desdobles y agrupamientos flexibles.

Señaló que en los últimos años la Conselleria ha rebajado la ratio en algunos municipios pero, si hace como la Administración al capar la matrícula por abajo, la ratio media se convierte en una espada de Damocles, que provoca que los concertados no pueden admitir a más alumnos y las familias se quedan fuera de los centros. Algo que, auguró, volverá a pasar este curso en la admisión en los centros concertados en las localidades más pobladas, los centros con mayor arraigo volverán a tener que baremar, casi seguro.

Infantil de 0 a 3 años

Además, el sindicato solicitará a los ayuntamientos que ayuden a la red de escuelas privadas infantiles de 0 a 3 años. ¿Cómo?

Por un lado cubriendo el montante económico que no cubre el bono infantil.

Según señaló esta red vive una década de travesía por el desierto, y faltaba la pandemia. A la bajada de la natalidad, el hecho de que el sector todavía no se ha recuperado de la crisis del 2008, se suma la creación de la red de aulas de 2 años en centros públicos, que, matizó, no están adaptados para escolarizar a estos niños. FSIE defendió que hay que apostar por esta red, ya que "tiene prestigio, arraigo, contribuye a la conciliación y da empleo a mujeres jóvenes", pero también en aras de la eficiencia de los servicios públicos.

A su vez, denunció la "competencia desleal" que suponen las "aulas piratas" ya que hay ludotecas que se ofertan y publicitan como si fueran centros infantiles autorizados a bajo coste, que son la puntilla para el sector, y responsabilizó a los servicios municipales de su control.

También pidió que este sector esté representado en los consejos escolares municipales.

Sexenios

FSIE también demandó que el profesorado de la concertada pueda cobrar los sexenios. "En otras comunidades como Cataluña ya existe y en Navarra y Cantabria", señaló.

Campaña de escolarización

El sindicato hará este curso también su campaña para promover la escolarización en centros concertados. Según señala "tenemos un enemigo invisible, que es la bajada de natalidad, que viene produciéndose durante los últimos 20 años de forma sostenida y recurrente. Si cae la matrícula y se cierran unidades. En la privada concertada, esto se traduce en despidos y reducciones de jornada". La provincia cuenta con unos 1.400-1.500 profesionales en este sector.

Aumenta la demanda de FP en la privada

Esta va a ser la tónica de los próximos años, advirtió, si bien destacó el aumento que está experimentando la demanda de FP, donde aumentan el número de ciclos formativos con 11 más en la Comunitat.

A ello se sume añadió la política educativa del Consell, que no es amigo de la privada concertada, y también la Lomloe, que comenzará a aplicarse el próximo curso. El sindicato temió que la concertada quede relegada a un segundo plano y se sacrifique la demanda social de las familias vía la reducción de oferta de puestos escolares.

"Nuestra campaña aboga por una red de centros sostenidos con fondos públicos, con profesionales cualificados, con centros con carácter e identidad propia. Que nos vean que somos una opción", señaló.

Covid

De cara al próximo curso, desde el sindicato reclamaron que se mantengan los recursos covid tanto de profesionales, medios materiales (pese a ser insuficientes) y la presidenta Elvira Cruz, deseó el retorno a la presencialidad 100%.

Astrazeneca

Respecto a la vacunación, Cardona pidió certidumbre, un criterio coherente y con suficiente antelación para dar tranquilidad y en base a criterios sanitarios para aquellos docentes que han recibido la primera dosis de Astrazeneca. "El plazo está a punto de vencer", advirtió Cardona, pidiendo a la administración que sea sensible, que valore el servicio público que el profesorado ha dado durante la pandemia y diga cuál va a ser la hoja de ruta.