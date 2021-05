La provincia de Castellón cuenta con incontables atractivos, pero uno de ellos sin duda está en sus mesas. Sea en bares, restaurantes o casas particulares, la gastronomía de la ‘terreta’ representa una de nuestras señas de identidad. Desde el tentempié previo a la comida, al postre, pasando por las recetas más copiosas, son muchos los platos que caracterizan a las diferentes comarcas y municipios. Sin embargo, queremos conocer la opinión de los lectores de Mediterráneo sobre ¿cuál es el plato más típico de Castellón?

Es por ello que hemos confeccionado un test que podréis contestar a continuación dividido en diferentes categorías. El primero de ellos versa sobre el aperitivo. Son muchos los productos que podríamos englobar en esta categoría, reconociendo que cada municipio tendrá sus propios piscolabis, pero finalmente hemos apostado por los siguientes cinco con el ánimo que elijáis vuestro preferido: Ximo, rosquilletas, coca de tomate, papas o quesos de Castellón.

Seguimos, como no podía ser de otra forma, con el plato principal. Paella, olla de la Plana, tombet, suquet de peix o fideuà. Entendemos que el suquet de peix será por ejemplo más común en poblaciones de costa, desde Vinaròs a Almenara pasando por Peñíscola o el Grau de Castelló, mientras que el tombet de cordero o de 'bou' es un plato preferiblemente más típico del interior, pero hay que elegir uno, así que abran juego lectores.

Dentro de los arroces –quién hace ascos a un buen arrocito de Castellón-, tenemos claro que las opciones son variadas e igualmente suculentas. Sin embargo preguntamos por cuál de las modalidades de arroces pueden diferenciar más estas tierras provinciales, presentando las siguientes alternativas: Arroz a banda, paella valenciana, arroz con langosta, arroz negro o arroz con bogavante.

Paella de Castellón

La siguiente pregunta versa sobre el ingrediente que más puede diferenciar una típica paella valenciana cocinada en Castellón. La receta tradicional está compuesta por productos como garrofón, tomate, judía verde, pollo, conejo, sal, aceite, arroz, agua y azafrán. Sin embargo, para gustos, colores, y en nuestra provincia no es raro ver cómo cocineros a título particular o en restaurantes de postín incluyen al plato costillas de cerdo, pimiento, caracoles, alcachofas u otros productos. Os preguntamos así cuál de estos ingredientes puede caracterizar a la paella valenciana ‘made in Castellón’. Si consideráis que es otro ingrediente o no estáis de acuerdo con algunas de las propuestas de estas u otras preguntas de este test no dudéis en escribir al correo rfabian@epmediterraneo.com, o bien escribir vía whatsapp al teléfono del periódico: 680558577.

La última pregunta os dejará con un dulce sabor de boca. ¿Cuál es el postre característico de nuestra tierra? Ojo, introducimos también en esta lista el ‘cremaet’, pues tras una comida o cena es habitual que los comensales castelloneros pidan este autóctono carajillo, aunque no es el único colofón característico de una provincia que cuenta con postres tan exquisitos como las pilotes de frare de Castelló o Vila-real, los típicos flaons de Morella, la no menos típica cuajada del Maestrat o les figues albardaes, tan tradicionales en la fiesta de la Magdalena.

Los resultados del test te aparecerán cuando lo concluyas. Son solo cinco preguntas: