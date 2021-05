José Bort, CEO de EventsCase, ha manifestado durante su intervención en el encuentro que Mediterráneo ha organizado en el hotel Luz para debatir sobre el nuevo hub tecnológico de la provincia, que "Castellón tiene un ecosistema muy bueno para el sector tecnológico". Es el mejor sitio para vivir, tiene calidad de vida. La gente es fiel, no como en otros lugares como por ejemplo Londres, donde los programadores solo permanecen en la empresas 8 meses", ha señalado.

El reto es "atraer más empresas con financiación para crear un gran lobi". "Ahora la cantera es pequeña pero la tecnología nos da las herramientas para contratar gente de todo el mundo", ha añadido.

"No hay que subestimar la importancia de la transformación digital. Esta transformación es una realidad y supone un cambio. A las personas nos cuesta cambiar, pero es necesario para las empresas. Eso se consigue si las personas y los profesionales son consciente de ello. Quien va a hacer realidad el cambio son las personas, por lo que sí se subestima el poder avanzar va a ser complicado", analizó Bort.

"Es importante que seamos curiosos y no decir no tan rápido. No sabemos lo que no sabemos y cuando alguien nos plantee algo debemos escuchar. La transformación digital está ahí", indicó en su intervención.

EventsCase, una firma con oficinas a nivel internacional

El CEO de EventsCase, José Bort (Castelló, 1980), será el conferenciante empresarial de la jornada. Bort, licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Jaume I, con un MBA y una amplia formación complementaria, creó en el año 2012 junto a Iván García EventsCase, una solución de software todo en uno para todo tipo de eventos, que facilita el trabajo de las personas que organizan eventos de cualquier dimensión, desde una reunión de trabajo a una fiesta con cientos de participantes. Ello sucedió en Londres, pero hace un par de años trasladaron su sede a Castelló y ahora la firma cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Nueva York, Dubái y la capital inglesa.

Entre los hitos de la compañía cabe destacar que Samsung, BBVA, Telefónica, Bosch, Danone, Naciones Unidas o Johnson & Johnson son solo algunas de las empresas y organismos que han confiado en la mercantil para gestionar sus eventos.