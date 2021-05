El destino turístico más seguro de toda Europa. Este es el lema acuñado por parte de los responsables de la Generalitat a la hora de referirse al próximo verano. Una frase que también incluye a Castellón. La tercera ola de la pandemia, con su consiguiente desbordamiento de los servicios sanitarios, obligó a tomar unas restricciones muy severas, lo que se ha traducido en una escasa incidencia de casos de coronavirus. Ahora, con el levantamiento de la mayor parte de medidas se detecta la recuperación.

Hay ganas de aprovechar la oportunidad que brindan los hoteles abiertos, y el president de la Generalitat, Ximo Puig, expresó durante su estancia a la feria de turismo de Madrid, Fitur, «todo el esfuerzo de la sociedad valenciana, las instituciones, el sector sanitario y las personas que nos han salvado la vida, con lo que la Comunitat es el destino turístico mas seguro de Europa; somos Mediterráneo vivo y seguro y ahora toca acabar el trabajo bien hecho».

Confianza

El jefe del Consell se mostró convencido de que la Comunitat va a ser una de las autonomías y una de las regiones de Europa que más va a crecer en los próximos meses por la apertura de la movilidad en la Unión Europea, «que nos permitirá recuperar el turismo», y por «la confianza de los clientes que cada año nos visitan». En cuanto a la campaña turística estival se mostró optimista, y señaló que la Comunitat se encuentra en condiciones de abordar un «verano positivo», para lo cual se realizará una apertura progresiva durante el mes de junio, dado el «avance espectacular» que se va a experimentar tanto en el proceso de vacunación como en la capacidad de acogida.

«Somos un ejemplo del Mediterráneo vivo y seguro y ahora toca acabar todo el trabajo bien hecho estos meses» Ximo Puig - President de la Generalitat

Valor de marca

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, valoró por su parte que la seguridad sanitaria se ha convertido en el «gran valor de marca» para el turismo, un sector al que quiso agradecer el esfuerzo realizado durante más de un año cargado de restricciones. «Hemos perdido muchas cosas menos la fe. Dicen que lo que no se ve no existe, pero nosotros no veíamos a los turistas y sin embargo sentíamos su potencia».

El president agradeció la participación en Fitur de las empresas valencianas y de los municipios turísticos que han hecho el esfuerzo de acudir a la cita anual pese a las duras condiciones sufridas en los últimos meses, y destacó el carácter «vivo, dinámico e innovador» de este sector que servirá de «palanca de recuperación económica, social y emocional», que representa cerca del 15% del PIB y del empleo de la Comunitat. Un rebote que, predijo, se dará ya a partir de la segunda mitad del año y que se consolidará en el 2022. Aún así, advirtió de la necesidad de ser prudentes en las próximas semanas y defendió la apertura progresiva de la Comunitat.