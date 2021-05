Independizarse se ha convertido en misión imposible para los jóvenes de Castellón a causa de las trabas que impone el clima de inestabilidad laboral y económica que afecta desde hace años a esta población y que ha agravado la pandemia.

Apenas dos de cada diez personas menores de 30 años de la provincia residen en una vivienda en propiedad, ya sea en régimen de alquiler o compra, frente a las seis de cada diez (62%) que aún conviven en el hogar familiar. Y esto no ocurre por falta de voluntad, sino ante la carencia de ingresos suficientes o de un trabajo fijo. Pese a que la mayoría de los jóvenes de la provincia trabajan o estudian --a excepción de los 8.997 parados--, solo un tercio puede subsistir con sus ingresos propios, cuya media ronda los 897,70 euros.

A esto se añade la inestabilidad laboral que, aunque es menor que en el resto de la Comunitat Valenciana, los contratos parciales y temporales todavía representan gran parte de los empleos y comportan que un 24% de los menores de 30 años vean muy probable quedar en desempleo. Todas estas conclusiones forman parte del informe elaborado para el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) tras el inicio de la pandemia.

En casa

Dafne y Enya Sanchis son dos de las jóvenes que, como muchas otras, conocen estas afirmaciones a la perfección. Ambas son hermanas y residen junto a sus padres en Castelló, pese a las ganas de emanciparse y estar ya trabajando para reunir ingresos.

La primera de ellas, Dafne, tiene 26 años, estudió Publicidad y Relaciones Públicas y ahora desarrolla su propio proyecto empresarial como alternativa de futuro: «El coronavirus provocó que se pararan todas las entrevistas de trabajo que estaba haciendo», advierte, lo que le obligó a volver a casa de sus padres después de haber estado residiendo en València.

Dafne considera que «el covid ha complicado mucho el mundo de la empresa privada, pues no hay faena de lo tuyo o no tienes experiencia pese a reunir una amplia formación», dice. Lamenta al mismo tiempo otros condicionantes que se suman a la ecuación, como los precios del alquiler «cada vez más caros», pues los pisos asequibles que encuentra «ofrecen una calidad de vida muy baja o tienes que asumir convivir con otras personas, es decir emanciparte a medias», comenta.

Su hermana, Enya, tiene 24 años y cuenta con el grado de Magisterio de Primaria. Tiene trabajo fijo en una academia «pero los ingresos no me dan para poder independizarme, ya que estoy preparando una oposición y las academias son caras», valora, sin evitar confesar sus ganas de salir de casa y «crecer a nivel personal».

"Si tengo que estar formándome hasta los 35 años cómo quieres que me independice"

Pese al apoyo que recibe de sus padres, Enya afirma con rotundidad que «el sistema no está adecuado a la juventud», con los constantes requisitos de conocimientos y experiencia para acceder al empleo: «Si tengo que estar formándome hasta los 35 años cómo quieres que me independice», cuestiona la joven, quien añade que «por muchas ayudas que den, si esta es la situación, el sistema no funciona».

De hecho, organizaciones como el Consell de la Joventut de Castelló (CJCS) comparten los problemas de Dafne y Enya: «La situación laboral de los jóvenes es deplorable, pues pese a estar bien formados, muchos han tenido las prácticas o becas como únicas experiencias laborales», además de criticar el precio «disparado» de los alquileres actuales.

Acciones

El director general del IVAJ, Jesús Martí, pone el acento en que «emanciparse no solo es trabajo y vivienda, sino también mantener una vida relacional y tener ciertas habilidades», siendo esta otra de las líneas de acción del Consell, además del apoyo en el acceso a la vivienda y la adquisición de habilidades, con herramientas como el ocio educativo: «Tenemos que contestar a lo que tenemos delante e invertir en ello, pero también en mirar más allá en cuestiones como la movilidad o la salud mental», dice Martí.

Respuestas, no solo estas, para personas en situaciones como Dafne y Enya con el objetivo de quitar el candado que frena la emancipación.