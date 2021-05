Dilluns a la nit, 24 de maig, va morir Rosa Mari Rubio Viciano, Mari, als seixanta-nou anys. Amb les seues accions al llarg de la vida va enriquir la ciutat de Castelló en tots els sentits de la paraula, tant pel que fa a l’econòmic, ja que va ser copropietària d’una petita empresa de venda de roba, com, especialment, pel que fa al teixit social, cultural i associatiu. Als anys 80 va formar part essencial de dos moviments que encetarien noves tradicions a la ciutat: la fundació de la Colla el Pixaví, una de les colles pioneres, i el col·lectiu Betlem de la Pigà, que va posar en marxa la representació nadalenca que avui defineix aquesta època de l’any a Castelló. En aquesta peça teatral escrita per Miquel Peris i musicada per Matilde Salvador, Mari va representar durant més de 20 anys el paper de Quiqueta la Pigà, la beata que comboiava un naixement en un forn de pa. Més tard, va ser membre fundadora de l’Associació de Dones Nacionalista Terra (Adona’T), implicada en la reivindicació i visibilització de les dones especialment en l’àmbit cultural valencià. En els darrers anys va continuar la seua tasca associativa participant en la coral Veus Atrevides i en el col·lectiu Castelló per la Justícia.

Demà dimecres 26 a les 17 h se celebrarà una missa a la Sagrada Família per acomiadar-la.