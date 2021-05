El Consell de l'Estudiantat de la Universitat Jaume I celebra la aprobación este martes del anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que deroga el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, decreto firmado por Franco que data de 1954, pero lamentan que sólo sea de aplicación a los estudiantes y no a toda la comunidad universitaria.

Así, Elisa Bisbal, presidenta del Consell de l'Estudiantat de la UJI, señaló que es "un paso que derogue el régimen del 54 y se trabaje en una nueva ley que encaje en el reglamento jurídico actual".

No obstante, matizó que "no puede llamarse ley de convivencia académica cuando únicamente involucra al estudiantado y no al conjunto de la comunidad universitaria. Si se trata de una norma de convivencia hay que incidir mucho más en el Personal Docente e Investigador y el Personal de Administración y Servicios. Si nuestro régimen disciplinario se va a adaptar al siglo XXI, también debería hacerlo el suyo. Al final la convivencia es para todos y lo único que hay para todos es la mediación, que depende de la libre voluntad de las personas", concluyó.

Puede ser modificado

Con todo, Bisbal señaló que se trata de un anteproyecto que puede seguir siendo modificado hasta su aprobación definitiva y esperamos que se nos escuche y se convierta en una normativa para el conjunto de la comunidad universitaria.

Novatadas, plagios y acoso, 3 años

El anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria considerará como falta muy grave las novatadas, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, o el acoso y acoso sexual, lo que supondrá la expulsión de la universidad de entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso académico.

La discriminación, la falsificación documental, el incumplimiento de las normas de salud pública, la suplantación a un miembro de la comunidad universitaria, o impedir el correcto desarrollo de los procesos electorales de la universidad, serán también consideradas faltas muy graves.