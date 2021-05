Antonio y Arturo son solo dos de las personas que pasaron este martes por los diez nuevos puntos de vacunación masiva que la Conselleria de Sanitat ha dispuesto en los municipios de Castellón y en los que se administrarán parte de las cerca de 30.000 dosis previstas estos días para la provincia.

Almenara, Orpesa, Almassora, Betxí, Moncofa, la Vall d’Uixó, Onda, Segorbe, Benicàssim y Nules son las once localidades que ahora tienen la vacunación más cerca y pueden evitar los desplazamientos a grandes puntos como los de Castelló o Vila-real.

Burriana completa este listado, aunque esquivó el cambio en la logística de Pfizer que retrasó la apertura de estas instalaciones hasta este martes y pudo ponerse en marcha este mismo lunes. Allí acudieron entre los dos primeros días alrededor de 660 vecinos, a quienes les inocularon los sueros de Janssen y Pfizer, aunque el espacio continuará activo este miércoles en una jornada intensiva desde las 8.30 hasta las 20.30 horas.

Comodidad

Mientras, en Benicàssim, Antonio Gutiérrez, con 56 años, comentó las bondades de estas instalaciones y su cercanía después de haber recibido la inyección: «Me parece perfecto que se haga aquí y me ha venido estupendo, además me ha sentado muy bien la vacuna». Una opinión que instantes después compartía Arturo Franco, con la misma edad, quien apuntó que «me parece muy bien que se haga aquí, así no están colapsadas las otras instalaciones, como el Auditori de Castelló, y es mucho más cómodo».

En Almassora, Antonio Rodríguez fue el vecino encargado de estrenar el punto de vacunación, a las 15.30 horas, donde un equipo con 14 profesionales sanitarios trabajan esta semana para inocular un millar de dosis.

Mientras, Segorbe cambió el uso habitual del pabellón multiusos para inocular los sueros, unos 400 este martes, aunque tras varias modificaciones en la programación de días, también a causa de la logística de Pfizer, que causó «cierta confusión» entre los citados. Al final la jornada transcurrió sin incidentes ni aglomeraciones, igual que en Betxí, con 110 convocados, y otros puntos de Castellón.

El 16%, inmunizado

De esta forma, la inmunización avanza y el 16,5% de los castellonenses, unos 94.824, ya tiene la pauta completa de los diferentes fármacos disponibles, tras haber administrado 291.314 viales.

Informan: E. Bellido, R. Martín, I. Calpe y M. Mira.