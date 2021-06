la Conselleria de Sanitat avanza en la autorización al Clínico de València para hacer trasplantes de riñón mientras la solicitud planteada en el mismo sentido por el Hospital General de Castellón aún no tiene respuesta. El Diari Oficial de la Comunitat sometió ayer a información pública el expediente de autorización sanitaria para trasplante de riñón del Hospital Clínico Universitario de València al objeto que puedan formularse alegaciones. El presidente de Alcer Castalia, Juan Doménech, asegura que con el Clínico, Valencia tendría ya tres hospitales con permiso para trasplantar este órgano y Alicante dos, mientras que Castellón no posee ninguno, a pesar de que es de las tres provincias la que más donación hace y resulta una demanda histórica. Por ello, el presidente de Alcer Castalia reclama que se agilice el procedimiento para conseguir que los afectados de Castelló que esperan un trasplante de riñón no tengan que desplazarse a València para poder someterse a él.

Según Doménech, la decisión le corresponde adoptarla a la Conselleria de Sanitat. «La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) coordina pero las competencias las tienen las comunidades. Sí es verdad que la ONT recomienda siempre un millón de habitantes por centro trasplantador pero si nos cogemos a eso, ni Alicante lo cumple ni Valencia tampoco», dice.

Asimismo, el presidente de Alcer señala que «al no tener centro de trasplantes, no hay el mismo control en Castellón. En Alicante no existe prácticamente lista de espera. Como no tenemos centro trasplantador que demande órganos, las pruebas para entrar en lista de trasplantes se demoran, cuando lo lógico sería que se hicieran con rapidez». «La donación que tiene Valencia es ridícula», refleja Doménech, quien recuerda que València y Castellón comparte lista de espera. «Somos los que más donamos y prácticamente los que menos recibimos», indica, rematando que si se agilizaran se podría incluso lograr que un paciente no tuviera que entrar en diálisis.

La respuesta de Sanitat

Desde la Conselleria de Sanitat, mientras tanto, indican que la solicitud para autorizar al Hospital General de Castelló está en evaluación en estos momentos aunque no pueden precisar fecha de resolución. No obstante, matizan que el Clínico lo solicitó antes que el General de Castelló.

Doménech advierte que «nosotros vamos a presionar y nos vamos a dirigir al Consell para ver si no nos hacen caso, y al presidente de les Corts, Enric Morera».