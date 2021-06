La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha descartado este miércoles que pueda celebrarse una noche de Sant Joan "típica" en las playas para "evitar las aglomeraciones" de personas que suelen registrarse en esta fecha y al respecto ha señalado que se estudiarán con los Ayuntamientos medidas de control para evitarlas.

Sanidad, tras presentar el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2021-2023, ha recalcado al respecto que si en estos momentos para evitar la propagación de la covid "se pide control para disfrutar de las playas durante el día, no puede saltarse ese control para disfrutar de la noche de San Juan".

En ese sentido, Barceló ha recordado que se mantienen reuniones "periódicas" con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), tanto con su junta directiva como con los alcaldes que forman parte de la comisión de turismo y de fiestas, para abordar la situación.

Al respecto, ha recalcado que el Consell no tiene "una bola de cristal" para anticiparnos a cómo estará la situación epidemiológica, por lo que "no se puede dar un mensaje unitario de lo van a poder hacer o no se podrá hacer" en cada fiesta. De este modo, los festejos dependerán siempre de la situación epidemiológica y de las medidas implantadas en cada momento en la Comunitat Valenciana.

De este modo, ha recordado que a día de hoy no se permiten fiestas populares ni siquiera pasacalles para evitar la concentración de personas. Por ello, ha apuntado que la mayoría de Federaciones de moros y cristianos y Hogueras de Alicante han optado por posponer las fiestas a 2022 "precisamente por el tipo de fiesta que es, piel con piel y de contacto físico". Además, ha apuntado que las bandas de música que las acompañan están integradas por grupos de distintos municipios que conviven varios días y usan unas mismas instalaciones.

Respecto a las Fallas, ha insistido en trasladar que tampoco serán unas fiestas tradicionales sino que se permitirán "unas actividades festeras" que se irán concentrando conforme se aproximen las fechas para adecuarlas al nivel del riesgo del momento, sobre un mes antes de su celebración.

CAMPAMENTOS DE VERANO

Del mismo modo, respecto a las escuelas y campamento de verano ha apuntado que se deben de abordar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de esta tarde y que lo que se acuerde se llevará mañana al Consejo interterritorial de mañana para fijar una posición en la resolución que se dicte en la Comunitat Valenciana.

"El Consejo de esta tarde tiene muchas actuaciones coordinadas que decidir que son de obligado cumplimiento y que se incorporarán al Consejo interterritorial", ha señalado.

