La coordinadora de trasplantes del Hospital General de Castellón, Bárbara Vidal, cree que "sí se cumplen los criterios" para que el hospital sea autorizado a realizar trasplantes de riñón, aunque matizó que "no depende de nosotros. Lo tiene que valorar la Conselleria de Sanitat».

Esta especialista en Medicina Intensiva explicó: «Nosotros entregamos los papeles en el plazo que correspondía y falta que nos den una resolución. Todavía no tenemos la respuesta al Hospital General de Castellón». «Nosotros hemos entregado todo, hemos intentado adecuar nuestras instalaciones y circunstancias a lo que nos piden y solo falta que nos den la resolución», detalló.

Preguntada por si esperan que sea rápido, dijo: «Ojalá, ya no solo por nosotros, sino por los donantes y los receptores, que hasta ahora se tienen que desplazar unos cuantos kilómetros para poder optar un riñón».

Les pidieron una serie de protocolos, que entregaron a principios de enero del 2021, en el plazo requerido, y les tenían que dar una resolución de sí o no, pero no saben «nada todavía». «El trasplante renal se pidió hace muchísimo tiempo. Lo único es que a finales del 2020 tuvimos la notificación de qué protocolos debíamos tener de cara al trasplante renal», indicó.

Balance donaciones

Vidal valoró los datos de trasplantes en el Día Nacional del Donante de Órganos: «Castellón es una provincia muy solidaria, con una tasa de donantes por millón mucho mayor a la media nacional. Incluso en época de pandemia, ya que este año, que ha sido muy duro, hemos tenido un número de donantes de 16, hasta a día de hoy (15 multiorgánico y 1 de tejidos), cuando en el conjunto del año pasado tuvimos 26. Estamos por encima del periodo anterior y por las cifras que habitualmente nos movemos», concreta. Según datos de la Conselleria, en el 2018 hubo 34 donaciones y en el 2019, 33.

Sobre el descenso respecto al 2020, señaló que «fue todo en el contexto del covid». «En marzo de 2020 aún hicimos, pero en abril no pudimos, no porque no tuviéramos pacientes, sino porque en los hospitales donde trasplantaban los órganos no podían por falta de camas UCI», comentó. Los órganos que más se dona son riñones e hígado .