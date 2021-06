Nunca ha aflojado en su empeño de que se haga «justicia sanitaria» con Castellón y se autorice al Hospital General poder realizar trasplantes de riñón. El presidente de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de la provincia de Castellón (Alcer Castalia), Juan Doménech, alza su voz para reclamar «los mismos recursos que hay en Valencia y Alicante». Una reivindicación que esta semana ha vuelto a ponerse encima de la mesa con motivo de la celebración del Día Nacional del Donante y después de que se haya conocido el visto bueno de la Conselleria de Sanitat para que el Hospital Clínico de Valencia sea el tercer centro en poder realizar trasplantes en aquella provincia, mientras el General lleva años esperando una autorización que no llega. De igual modo, en Alicante, dos hospitales tienen competencias al respecto. Alcer Castalia nació hace 40 años y ahora, a través de su presidente, ha decidido no claudicar en su reivindicación y anuncia movilizaciones en València para lograr que el General haga trasplantes de riñón.

Lleva años abanderando esta reivindicación histórica. ¿Se sienten discriminados por Sanitat?

Somos la provincia de la Comunitat que más donaciones hacemos por población y estamos entre las primeras de España. No podemos a esperar más. En la época de Carmen Montón como consellera de Sanitat se acordó que el General sería centro trasplantador, al ser Castellón la única provincia que no disponía de este recurso. Las posibilidades de ser trasplantado cuando hay un centro son enormes porque la inmediatez y la urgencia cuando se habla de órganos juegan un papel determinante. Por ejemplo, en Alicante, no hay prácticamente lista de espera y aquí en Castellón hay esperando un trasplante renal un centenar de pacientes.

¿Cuántos castellonenses fueron trasplantados de riñón durante el año pasado?

Fueron menos por el tema de la pandemia, cerca de una veintena, pero la provincia dona cuatro veces más de lo que recibe, es una de las más solidarias del país. Nosotros habremos hecho entre 70 y 80 donaciones.

Discriminación de Castellón

¿Cómo está ahora la situación, tras la polémica suscitada por la autorización al Hospital Clínico de València, dejando de lado al General de Castelló?

El viernes hubo una reunión entre la Conselleria y la dirección del hospital para abordar este asunto. Sanitat no puede decir ahora que en su momento se denegó o que no se completó la documentación porque no es verdad. Les Corts aprobaron una resolución encaminada a que el General fuera centro trasplantador. Además, esto no trata sobre quien completa antes la documentación si no sobre justicia sanitaria. Ha sido muy importante que el presidente de la Diputación, José Martí, haya alzado la voz y defendido los derechos de los castellonenses reclamando este recurso sanitario, también lo ha hecho la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco. Parece que ahora la Conselleria dice por lo bajo que se hará, pero pedimos que lo diga públicamente.

«La unidad de Nefrología de Castellón no tiene nada que envidiar a ninguna otra en cuanto a conocimiento y recursos» Juan Doménech - Presidente de la Asociación Alcer Castalia

¿El General cuenta con todos los recursos humanos y materiales para poder hacer trasplantes renales?

Tiene todo lo necesario y una gran cualificación. La unidad de Nefrología no tiene nada que envidiar a ninguna otra en cuanto a conocimiento y recursos. Solo sería necesario hacer algún tipo de adecuación de espacios.

¿Tiene esperanzas en que pronto se consiga que el General pueda realizar trasplantes renales?

Creo que lo vamos a conseguir, especialmente, ahora que hemos recibido el apoyo a nuestra petición por parte de la Diputación.

Otra de las cuestiones que llevan años denunciando es la falta de centros públicos de diálisis en la provincia. ¿Cuál es la actual radiografía de este servicio?

La provincia solo tiene un centro público, en el General, que está totalmente saturado, lo que representa solo un 10%, mientras que Valencia y Alicante tienen un 35% de este servicio público y otras zonas de España, como el País Vasco o Aragón, casi el 100%. Por tanto, el grueso de los cerca de 650 pacientes que requieren diálisis son atendidos en centros concertados que hay en la Vall d’Uixó, Vila-real, Orpesa, Vinaròs y Castelló. Hay un manifiesto de la Sociedad Española de Nefrología que señala que donde hay recursos públicos fallecen menos personas.

¿Cuál es el perfil del paciente que requiere diálisis?

Es gente que tiene problemas de diabetes e hipertención, por eso, la prevención es muy importante. Es necesario que los ciudadanos se conciencien de que hay que realizarse controles periódicos para medir la glucosa o la tensión. Son dos cosas que se pueden hacer sin mayor complicación y que resultan cruciales. Normalmente, las personas que requieren diálisis son mayores y los jóvenes que sufren problemas renales no aceptan la enfermedad.