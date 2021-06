Àgueda Micó aspira a revalidar mandato como secretaria general del Bloc con la candidatura Força, poble, futur para el VIII Congreso Nacional de la formación política, el 26 y 27 de junio. La premisa del proyecto: intentar «refundar» el partido mayoritario de la coalición Compromís.

Presenta su candidatura para un segundo mandato hablando de «refundación». ¿En qué términos aspira a remodelar el Bloc?

El nacionalismo valenciano tiene la buena costumbre de saber repensarse a sí mismo cada cierto tiempo. La sociedad evoluciona y nosotros debemos evolucionar con ella, es lo que hemos hecho siempre. La refundación se plantea como un proceso de reflexión profunda sobre nuestro papel como partido de transformación social en una sociedad compleja, de qué forma podemos ser más útiles a las personas del País Valencià para mejorar su vida. Y creemos que debe hacerse desde la justicia social, el feminismo, el ecologismo y la cohesión territorial, desde nuestro ADN de defensa de los intereses de la gente de este país, vengamos de donde vengamos.

Teniendo en cuenta que ya ostenta el cargo de secretaria general, ¿qué balance hace del mandato y que retos asume?

Han sido cinco años muy intensos marcados por la consolidación del BLOC y Compromís como fuerzas de gobierno en la Generalitat, las diputaciones y los principales ayuntamientos. El balance es positivo en general, pero siempre hay que aspirar a hacerlo mejor. Y quiero seguir dejándome la piel para hacerlo aún mejor. Cuando la mayoría de tus referentes se van a trabajar a las instituciones el partido se queda un poco rezagado, y eso es una de las cosas que queremos corregir a nivel orgánico: reforzar las estructuras de partido, en especial su relación con las bases municipales. A nivel político, como hemos dicho, el reto es renovar discurso para seguir creciendo y aprovechar al máximo nuestro poder institucional para seguir transformando el país.

La candidatura alternativa de Àlex Ruiz le acusa de querer diluir la vertiente nacionalista de la formación. ¿Es una barrera la vía soberanista para el futuro del Bloc?

El eje sobre el que pivota la ponencia política que debatimos en el Congreso es, justamente, el soberanismo democrático, por lo que a mi entender la crítica carece de fundamento. La construcción nacional y popular del País Valencià es un proceso ambicioso que tenemos que saber hacer atractivo al conjunto de la sociedad valenciana, que es muy compleja. Las recetas simplistas o discursos minoritarios no van a ningún lado, hay que comprender la complejidad y actuar en consecuencia.

Sobre la mesa aparece también el cambio de nombre a Més-Compromís, aunque el apoyo a esta marca tuvo una baja participación de la militancia. ¿La refundación requiere el cambio de firma?

Un cambio de nombre es un buen apoyo para una refundación del proyecto, cambiar la forma hace más visible el cambio del fondo. En todo caso, el Congreso decidirá de forma democrática, como lo hacemos todo en nuestro partido.

"Nuestros socios llegarían hasta una federación de partidos, pues haremos una federación de partidos"

¿Supone un avance la nueva nomenclatura hacia el proyecto de convertir la coalición en un partido único o no conllevará una disolución identitaria de la marca del Bloc en pro de Compromís?

Este Congreso y nuestra refundación nos hará más fuertes como partido político, que es nuestra forma de fortalecer también el conjunto de Compromís. Si una parte es más fuerte, el conjunto es más fuerte. Sobre la forma jurídica de Compromís, nosotros estamos a favor de una única fuerza política, pero avanzaremos hasta donde todos los miembros de la coalición estemos cómodos. Nuestros socios han manifestado que pueden llegar hasta una federación de partidos, pues haremos una federación de partidos. El respeto mutuo es fundamental.

La propuesta recuerda a la marca de Más Madrid, que sorpassó al PSOE en las últimas elecciones autonómicas. ¿Pretende su candidatura apostar por un modelo similar al de esta plataforma?

La propuesta está votada bastante antes de las elecciones madrileñas. El concepto Més significa suma y también lo utilizan, por ejemplo, nuestros amigos de Més per Mallorca desde hace años. A mi el nombre me gusta porque invita a sumar más gente, que es lo que necesitamos. En todo caso, si hablamos de quién hace de ejemplo a quién, la campaña de Más Madrid me ha recordado bastante a la forma de actuar de Compromís en 2015 y 2019: hablar de las cosas importantes del día a día, desde la proximidad y huyendo de debates absurdos alejados de las personas.

El Bloc es la fuerza mayoritaria de Compromís, aunque el protagonismo político lo ostenta Iniciativa PV con Mónica Oltra en la candidatura a la Generalitat. ¿Es el momento de que este cargo recaiga en alguna persona del Bloc de cara a las próximas elecciones?

El congreso sirve para hablar de contenidos y estructuras, no de listas. Cada debate a su tiempo. En todo caso, el protagonismo político en Compromís es cooperativo. Mónica Oltra es un referente indiscutible, como también lo son Vicent Marzà o Joan Baldoví y tantas otras personas a lo largo del País Valencià. Todas ellas imprescindibles. Compromís es un espacio de colaboración más que de competición, y en las siguientes listas tendremos que seguir colaborando para que sean lo mejores posibles y seguir sumando personas al proyecto de Compromís. Estoy segura que la magnífica cantera del Bloc seguirá ocupando las responsabilidades más importantes.

Esta semana en la presentación del proyecto en Castelló habló del conseller Vicent Marzà como «referente para el País Valencià». ¿Cobrará fuerza el castellonense en la estructura del partido?

Vicent Marzà es el mejor conseller de Educación, Cultura y Deporte que ha tenido la Generalitat. Lo digo porque lo creo sinceramente. Y en esta línea de fortalecer el partido su figura es fundamental, y por eso será el encargado de coordinar la acción política de la ejecutiva nacional. En nuestro equipo es uno de los principales activos y tendrá responsabilidades al nivel de su talla política.

Mientras, en la provincia de Castellón la visibilidad recae sobre Ignasi Garcia. ¿Cómo pretenden impulsar la implantación del Bloc en estas comarcas?

Ignasi Garcia también forma parte de ese equipo coral, desde su liderazgo en Castellón. Es un valor indiscutible. En las comarcas de Castellón hay que seguir trabajando para competir por el voto progresista en las zonas de la costa, donde tenemos implantación hace más tiempo, y saber llegar a más municipios en el interior, donde hay camino hecho pero aún queda trabajo. Ese es uno de los principales retos que nos marcamos como partido. Así figura en la ponencia política, que da mucha importancia a la implantación. Un partido valencianista debe estar en todo el territorio.