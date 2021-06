Un total de 2.779 alumnos de la provincia de Castellón concurrirán desde este martes 8 y hasta el día 10 de junio a la selectividad. Este curso, los exámenes se harán en la Universitat Jaume I, a diferencia del año anterior, en que se efectuaron en los institutos. Como novedad, se harán en dos facultades, la Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. En total el alumnado se ha distribuido en seis tribunales.

El número de aspirantes desciende ligeramente respecto al curso anterior, en el que se registró la cifra récord de 2.822. Para tranquilidad de los estudiantes, se trata de una prueba en la que el porcentaje de aprobados es alto.

¿Cuántos aprueban?

El pasado curso el 97,24% de los examinados fue declarado apto en la fase ordinaria. Lo habitual es que la horquilla se sitúe entre el 96 y el 98%. La nota media se situó en un 6,67.

Protocolo covid

Debido a la pandemia, se han habilitado unas normas de seguridad especiales. Además del aforo covid, se recomienda una distancia de 1,5 metros de separación.

Para evitar aglomeraciones, los centros cuentan con información concreta de las aulas donde va el alumnado. Se han habilitado los párkings frontales de cada facultad como zona de acogida. Allí deberán acudir a las 8.30 horas. A partir de las 8.50 comenzarán a entrar de forma ordenada. Cada tribunal cuenta con su propia puerta de acceso.

No serán llamados por lista, sino que deberán entrar directamente en el aula media hora antes de cada examen y dejar el DNI sobre la mesa. Deberán llevar mascarilla. Cuando finalicen la prueba habrán de abandonar el aula y salir al exterior. No podrán almorzar y comer dentro del edificio, sino fuera. Todas las aulas disponen de gel hidroalcohólico y toallitas desinfectantes. Se prestará especial atención a la limpieza y a la ventilación: las aulas se limpiarán y desinfectarán a mediodía y al acabar los exámenes cada tarde. Además, habrá aulas covid para que el alumnado con síntomas puedan estar en caso de que no puedan abandonar la UJI.

Los exámenes

El primer día los estudiantes tendrán que enfrentarse a Historia de España (de 9.30 a 11.00 horas) y Valenciano (de 11.45 a 13.15).

Ya por la tarde, (de 15.30 a 17.00 horas) llegará el turno de las 3 de modalidad (Economía, Biología y Artes Escénicas) y Física o Historia del Arte (de 17.45 a 19.15).

El miércoles por la mañana los exámenes serán los de Lengua Castellana e Inglés, mientras que por la tarde llegará el turno de Geografía, Química y Diseño (de 15.30 a 17.00) y los de Dibujo Técnico, Griego y Geología (de 17.45 a 19.15).

El último día, los exámenes matinales serán los de Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte (de 9.30 a 11.00) y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (de 11.45 a 13.15). Por la tarde se hará Historia de la Filosofía, Cultura Audiovisual, Alemán, Francés e Italiano.