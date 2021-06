El ritmo de vacunaciones se ha acelerado en las últimas semanas en buena parte del mundo, lo que invita a pensar en una pronta relajación de las restricciones levantadas por el covid. Pero el sector cerámico de Castellón sigue prácticamente en el mismo punto de hace 15 meses y los viajes presenciales de comerciales y técnicos están bajo mínimos ante las dificultades para el tráfico aéreo en amplias zonas del mundo. Algo que un sector que vende más del 75% de su producción en el exterior necesita resolver pronto.

Relacionadas Coverings contará con 40 empresas del azulejo de Castellón

El caso que más preocupa ahora es el de los Estados Unidos, que por el momento sigue sin dejar viajar de manera directa desde Europa. Allí se celebra, del 7 al 9 de julio, la feria Coverings, la primera gran cita del sector cerámico que se realiza de manera presencial desde que cerró sus puertas Cevisama 2020, un mes antes del estallido de la pandemia. Hay unas 40 empresas de la provincia que confirmaron su asistencia con el convencimiento de que este verano no habría complicaciones para viajar desde España.

Desde la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), señalaron a Mediterráneo que están «en contacto permanente con la embajada de Estados Unidos en España, la oficina comercial de España en Miami, el Ministerio de Asuntos Exteriores o el Instituto de Comercio Español (Icex) para hacer un seguimiento constante».

Un seguimiento que, añaden, se hace prácticamente a diario por si hubiera novedades. Por ahora la norma es que si alguien va desde España a Estados Unidos tiene que haber permanecido durante 14 días fuera del espacio Schengen, en el que está nuestro país. Esto implica pasar una cuarentena de catorce jornadas, sin que haya entrado el supuesto de participar en un evento como Coverings.

Soluciones

Ante este panorama, las empresas participantes pueden optar por cumplir con estas dos semanas de plazo fuera de España como paso previo a entrar en Estados Unidos, o bien directamente por confiar las responsabilidades de sus estands a los equipos comerciales y colaboradores ya presentes en este país. Desde el grupo Pamesa indicaron que pese a las complicaciones «estarán representadas las seis marcas, con dos comerciales por cada una de ellas, que harán cuarentena en la República Dominicana». También se tomará una medida similar con los montadores del estand.

Tarjeta verde

Estas complicaciones son comunes al sector de fabricantes de esmaltes y fritas, tal y como señaló recientemente el presidente de Anffecc, Joaquín Font de Mora, a este diario. El desbloqueo más cercano será el certificado europeo, que facilita el paso a personas vacunadas, quienes hayan tenido la enfermedad o muestren una prueba negativa reciente. En la Comunitat Valenciana ya han empezado a expedirse, pero no estará plenamente operativo en toda la Unión Europea hasta el 1 de julio. Fuera de la norma está el Reino Unido, país ya extracomunitario, y que es el tercer cliente del azulejo español.

Ir a Sudamérica a hacer tiempo

Queda menos de un mes para que empiece Coverings (a lo que se suma la labor previa del montaje de los expositores) y el ingenio se hace paso para resolver la cuadratura del círculo que imponen los gobernantes de los Estados Unidos y acceder así a este país. La normativa establece que para entrar hay que presentar una prueba PCR homologada negativa tomada dentro de las 48 horas previas a la entrada. Pero además, haber estado más de 14 días fuera de la zona Schengen, compuesta por 26 países entre los que se encuentra España.

¿Se hace con esto imposible estar en la feria de Orlando? Un comercial que acudirá a esta cita asegura que no, pero deberá pasar todo el tiempo de cuarentena en Sudamérica. «En estos momentos no se puede viajar de manera directa a Estados Unidos ni por motivos de trabajo ni para hacer turismo, pero sí se puede viajar a otros países como México o la República Dominicana». Países que en algunos casos tienen un control más laxo de la pandemia que en España. Por exóticos que puedan parecer estos destinos, la mayoría aprovecharán la peripecia para adelantar trabajo y ver a clientes cuya relación en los últimos 15 meses se ha realizado con una pantalla de por medio. «Se harán gestiones y tratos, con agendas más o menos preparadas, hasta que llegue el momento de viajar a Coverings y atender en el pabellón», añade este interlocutor.

Incluso los hay que han sido destinados a otras partes del mundo, como Chipre. Lo que sea para cumplir la norma. Existe la posibilidad de que los EEUU relajen pronto las medidas y no sea necesario dar tantas vueltas. Pero el tiempo apremia y no se quiere arriesgar a un cambio que no se sabe si llegará.