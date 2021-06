Municipios como Orpesa, Alcossebre, Vinaròs o Moncofa permiten la presencia de perros en al menos una de sus playas durante todo el año. Otras localidades como Castelló han habilitado una playa, en este caso en la zona del Pinar, para que las mascotas puedan disfrutar con sus dueños de la arena desde los meses de octubre a marzo, en temporada baja. Más de lo mismo se puede decir de otros puntos de la provincia como Benicàssim, donde los perros pueden entrar en todas las playas desde el 1 de noviembre hasta el 1 de marzo, mientras Orpesa estrenó recientemente una playa canina durante todo el año. Con la llegada del verano muchos residentes y turistas que poseen mascota quieren refrescarse en las playas y hacerlo acompañado de su perro, sin embargo no pueden hacerlo en muchos puntos de la provincia.

Es por ello que desde aquí queremos preguntar la opinión de los lectores al respecto en la siguiente encuesta, que consta así de dos preguntas:

¿Crees que hay suficientes playas para perros en Castellón? ¿Crees que hay suficientes playas para perros en Castellón?

¿Estás a favor de que haya playas en las que esté permitido el acceso de perros en Castellón?

Y es que en este periódico recibimos también la solicitud de una residente en Torreblanca que buscaba poder entrar con su animal en las playas de este municipio, adjuntando además el reciente cartel instalado para prohibir su uso, como se muestra a continuación. Preguntando desde este periódico a las autoridades competentes nos han aclarado que al estar considerado el Prat de Cabanes-Torreblanca como parque natural, la entrada al mismo está prohibida para otras especies que no sean las autóctonas, pues pueden por ejemplo dañar los huevos del chorlitejo.

Desde la Asociación Protectora de Animales Aspac, su presidenta Iratxi Arruti aclara que bajo su punto de vista el uso de las playas “está muy limitado para quienes tienen perro”, al tiempo que considera que la prohibición es perjudicial para los propios municipios que la aplican: “No tienen mucha visión turística porque en la Comunitat Valenciana y en España hay cada vez más playas ‘pet friendly’, pero el ejemplo no cunde en Castellón”. Iratxe afirma que “quien tiene perro suele viajar con él, y si ve que aquí no se le dan facilidades se irá a otros sitios”.

El debate está por tanto servido, aunque la propia presidenta de Aspac tiene un argumento para quienes defienden la prohibición por causa de la suciedad que pueden provocar los animales: “Si ensucian o molestan no es culpa de los perros sino de las personas. Normalmente quienes viajan con animales están concienciados y saben manejarlos porque entienden el esfuerzo que suponen estas iniciativas. Somos gente cívica”. El debate está servido.

