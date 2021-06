Sin cambios. El Consell mantendrá su actual hoja de ruta de desescalada progresiva y conservará la limitación de horarios existente ahora para el sector del ocio nocturno, que establece el cierre de los locales a las 02 horas.

Así lo hará durante todo el mes de junio, periodo en el cual las medidas preventivas contra el covid-19 actuales permanecerán vigentes. La última resolución publicada seguirá invariable, también en el ámbito relacionado con la hostelería, que tampoco podrá levantar persianas más allá de la una de la madrugada.

Esta decisión dejará pues sin apenas efecto a la práctica en Castellón y el resto de la Comunitat Valenciana el acuerdo casi unánime --con la abstención del País Vasco-- alcanzado ayer por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se abrió la puerta a que las autonomías amplíen la actividad del ocio nocturno si su situación epidemiológica lo permite, retirando con ello la declaración de actuaciones coordinadas de la semana anterior que fijaba unos horarios únicos siguiendo el sistema de semáforo sobre la incidencia después de que varios territorios mostraran su frontal oposición.

Consenso

La unidad se impuso de esta forma en el encuentro entre los diferentes territorios españoles, pues según explicó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, «la salida de la crisis del covid-19 tenía que ser conjunta, porque así lo pedía la sociedad, ya que la imagen de división no ayuda».

El nuevo documento posibilita a las autonomías poner en marcha discotecas y deja como recomendaciones las limitaciones de aforo en hostelería, siendo una vez más los ejecutivos autonómicos los que mantienen el poder de la última decisión.

Y así procederá el Consell. El propio president de la Generalitat, Ximo Puig, aseveró este miércoles que el cierre a las dos de la madrugada «continuará así en las próximas semanas» y defendió la posición precavida, pues explicó que «queremos que cuando tengamos que tomar la nueva decisión podamos ampliar, pues este es el objetivo, ir ampliando poco a poco con prudencia». Al mismo tiempo, el dirigente fijó la meta de «normalizar el sector ya en la temporada de verano», tras la primera apertura realizada recientemente.

Críticas

Ahora bien, la noticia no fue bien recibida en el mundo del ocio nocturno. El presidente de la agrupación On Castellón, Carlos Sánchez, valoró ayer que «de nuevo volvemos a culpabilizar, estigmatizar y castigar al sector» y advirtió que «con el fin del toque de queda se van a empezar a realizar botellones descontrolados, fiestas ilegales en villas y casas». El representante de la patronal cree que el gobierno valenciano «va a desaprovechar una oportunidad de oro para que no se produzcan estas lamentables imágenes, que todos sabemos desafortunadamente lo que conllevará, un mayor numero de contagios» e insta a «utilizar nuestros locales como barrera, ya que disponemos de todos los medios para que se cumplan todas las medidas sanitarias, no como en los lugares no reglados», concluyó. No obstante, la música seguirá dejando de sonar a las 02 horas hasta al menos el mes de julio.