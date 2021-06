Viernes, 11 de junio

-En la Avenida Sierra Espadán de Onda, durante todo el día. Este viernes inicia la Feria del Libro en su 36ª edición. Los ondenses y todo aquel que quiera visitarla podrán disfrutar de las casetas de librerías locales y editoriales, así como de una carpa con aforo limitado para celebrar las presentaciones de libros y mesas redondas. Los más pequeños también contarán con una programación especial, con la actuación de dos cuentacuentos mediante inscripción previa. La entrada es gratuita y la feria se alargará durante todo el fin de semana.

-En el Centre Municipal de Cultura La Mercé y en el Teatre Payà de Burriana a partir de las 17:00 horas. Inicio de la sexta edición del festival Emac, un evento cultural que une el arte y la música que contará con espectáculos durante todo el fin de semana. Entre los artistas invitados destacan Califato ¾, Rigoberta Bandini o artistas locales como Aina Palmes. También se podrá disfrutar de sesiones de dj en el jardín del edificio de La Mercé, así como de la exposiciones de artistas emergentes de la Comunitat Valenciana. Este es el primer año en el que la entrada costará 10 euros.

-En el Espai de la Música Mestre Vila, en Benicàssim, a las 19:00 horas. Otra opción musical, esta vez de la mano del grupo SMILE, quienes presentarán su último LP, Happy Accidents (Warner Music, 2017). El enérgico directo con tonos veraniegos se celebrará al aire libre, con entrada gratuita.

-En el Teatre Municipal Carmen Tur de La Vall d'uixó, a las 19:00 horas. Festival Internacional de Cinema Documental con la proyección del documental 'Dani Karavan'. Entrada gratuita.

-En el Espai Cultural Obert Les Aules, en Castelló, a las 19:00 horas. Conferencia '¿La guerra ha terminado?' a cargo de Marta Martín Núñez, en donde explicará su proceso de creación de sus fotolibros publicados. Entrada gratuita.

-En la Sala San Miguel, en Castelló, a las 19:30 horas. Será entonces cuando iniciarán las VII Jornadas de Performance de la Fundació Caixa Castelló. En este espectáculo el cuerpo del artista es utilizado como el medio artístico, creando números en donde se mezcla la actuación con proyección de vídeos, música o sonidos. La entrada será gratuita.

-En el Parc Geòleg José Royo Gómez de Castelló a las 22:00 horas. Concierto del grupo castellonense Voz y Modos. Una ocasión perfecta para disfrutar de los mejores boleros, tangos, y canciones clásicas de todos los tiempos versionadas por el grupo, como pueden ser "Alfonsina y el mar" o "Mediterráneo". Este espectáculo dará comienzo el ciclo de conciertos 'De ronda en ronda', organizado por el Ayuntamiento de Castelló, que continuará con más invitados durante los demás fines de semana del mes. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Sábado, 12 de junio

-En el Hotel del Golf Playa de Castelló, a partir de las 10:00 horas. Evento solidario a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer organizado por el Club Harley Davidsson Almassora (HDC). La jornada estará llena de actividades: exposiciones, desfiles de moda, concierto de 'Bluet' y una comida de hermandad. Todo un día de diversión para una buena causa.

-En las playas de Benicàssim, a partir de las 10:30. Otra de las opciones culturales que ofrece este sábado es una oportunidad para generar un efecto positivo al medioambiente. El Ayuntamiento de Benicàssim se ha unido al proyecto Libera para organizar una limpieza colectiva de sus playas. Se han creado cuatro puntos de recogida, dos en la playa Heliópolis, uno en Els Terrers y un cuarto en la playa Almadraba. Todos los interesados deben inscribirse en la página web de la iniciativa y seleccionar el punto de recogida elegido para participar.

-En Because pop 'n' roll en Castelló, a las 12:30 horas. Una opción para los amantes de la música blues y country, con el concierto del dúo Two for Blues, formado por Santi Huguet y Agustin Ahis. Entrada con un precio de 5 euros.

-En el Auditori de La Vall d'Uixó, a las 18:00 horas. Una cita especial con el espectáculo 'El mundo de fantasía', de la mano de Jackson Dance Company. Sus componentes reviven las mejores canciones de nuestra infancia acompañados por un gran cuerpo de baile. El precio rondará desde los 8-12 euros.

-En el Pub Montana de La Vall d'Alba, a las 18:30 horas. La música continúa el sábado con un concierto del conjunto Animal Caliente con un tributo a la banda musical Barricada. La entrada es gratuita.

-En la Plaza de España de Almassora, a las 19:00 horas. Una opción para toda la familia, el espectáculo de Almassora Circ 'Al Filo'. Un espectáculo de equilibrismo que mezcla tropiezos, juegos y malabarismos en clave de humor. La entrada es gratuita.

-En la Plaça la Vila de La Vilavella, a las 19:30 horas. La compañía XA! Teatre presenta 'Zapatos en el aire', espectáculo en el que Xavi Castelló y Alba Blanco llevan a cabo acrobacias imposibles. La entrada es gratuita.

-En el Recinto Multiusos de Onda, a las 20:00 horas. Visita del mítico grupo Mocedades, quienes se unirán a Onda Big Band para ofrecer un concierto de lo más completo. Entrada gratuita.

-En el Molí la Font, en Castelló, a las 20:00 horas. Este día también iniciará el ciclo de música clásica 'Font de Clàssics', organizado por el Ayuntamiento. El primer concierto lo dará Keren Brass, el quinteto de metales que presenta un amplio repertorio con programas de concierto didáctico, sinfónico, música española, música ligera y siglo XX. La programación del ciclo continuará todos los sábados del mes de junio.

Domingo, 13 de junio

-En el recinto Nudo Beach, en el Grau de Castelló. Continúan los Directes al mar, en esta ocasión con la actuación estrella de The Crab Apples y Rocket Dj. El conjunto musical original de Barcelona visita la capital para presentar su tercer disco 'CRAP', lleno de canciones marcadas por el estilo pop-rock. El público también podrá disfrutar de Rocket Dj, quien ha tocado en varios festivales de la zona como el FIB, el Arenal Sound o el LOW en Benidorm. Las entradas costarán 15 euros.

-En el Auditori de La Vall d'Uixó, a las 19:00 horas. Otro de los espectáculos musicales que pueden disfrutarse este fin de semana será el de Pep Gimeno Botifarra que presentará 'Arrels' junto al guitarrista Miquel Pérez. Entrada con un coste de 8-12 euros.

-En el Teatre del Raval de Castelló a las 19:00 horas. Para los amantes del teatro una opción para el domingo puede ser la función que llevará a cabo el grupo Escenatrama, con un montaje de 'La casa de los siete balcones'. Un espectáculo de comedia con una entrada que oscilará entre los 5-6 euros.

-En la Casa de la Cultura de Almassora, a las 19:00 horas. Cati Plana y Pau Puig presentan 'Trece varas', un trabajo en formato dúo con un repertorio de diferentes géneros de la música tradicional, con una propuesta camerística.