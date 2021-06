Un instituto público situado en Santa Cruz de Tenerife, en concreto el IES Anaga, prohibió a una alumna de 14 años acudir al centro con un top. La estudiante denumció este hecho en Tik Tok en un vídeo que cuenta ya con decenas de miles de reproducciones y que ha abierto el debate sobre las normas de la indumentaria personal en los institutos públicos. Un debate que se ha trasladado también a Castellón.

A la hora de preguntar por la indumentaria permitida en los institutos de nuestra provincia, en primer lugar hay que remitirse a las instrucciones de inicio de curso trasladadas desde Conselleria de Educació, en las que más que prohibir lo que se hace es permitir: “No se debe impedir el acceso a los centros a personas que vistan ropas características o propias de su identidad religiosa y que no suponen ningún problema de identificación ni atentan contra la dignidad de las personas”. El objetivo de esta medida no es otro que el evitar que algunos estudiantes se vean obligados a salir de las aulas por no vestir como se permite en sus religiones. Eso sí, el burka por ejemplo que impide la identificación de la alumna no estaría permitido, a diferencia del hijab o chador.

Para entrar más en detalle hay que remitirse al reglamento interno que presenta cada centro en cuestión, que puede prohibir por ejemplo acudir con gorra. Estas normas suelen ser muy similares entre los distintos institutos, pues en el propio Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de los centros públicos de Secundaria y Bachillerato se explicita, en el artículo 83, lo siguiente: “Los centros docentes redactarán las normas de organización y funcionamiento atendiendo a lo dispuesto en la normativa básica y de acuerdo con las líneas y los criterios indicados en el proyecto educativo. La comunidad educativa deberá ser escuchada en sus propuestas para la elaboración de estas normas”.

No exhibir ropa interior

Por lo tanto queda claro que son los propios centros quienes regulan la indumentaria de sus alumnos con una serie de pautas. En un centro de Castelló como es el IES Francesc Ribalta, dejan claro que “profesorado, alumnado y personal de administración y servicios deben utilizar una indumentaria adecuada a un espacio de trabajo que se caracteriza por un nivel estándar de formalidad”. Entran más en detalle en el reglamento interno con la siguiente sentencia: “Hay que evitar el uso de gorras, la exhibición de ropa interior y el uso de cualquier otro elemento contrario a las normas convencionales relacionadas con la vestimenta en una institución educativa pública”.