La Justicia castellonense no levanta cabeza. El atasco judicial va a más en plena pandemia de coronavirus, que no ha hecho sino agravar un colapso que lastra desde hace años la actividad judicial de la provincia, afectada por la falta de juzgados y la continua necesidad de reforzar las plantillas. Aunque lo peor de la crisis sanitaria y sus consecuencias en la Administración de Justicia parece haber pasado --los juicios y plazos procesales tuvieron que suspenderse, a excepción de las actuaciones urgentes, durante los momentos más complicados del 2020--, los datos dados a conocer ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no son positivos. En la estadística relativa al primer trimestre del año destaca, entre muchas otras cifras, la tasa de congestión que presentan actualmente los tribunales castellonenses (con una media de 3,24), la octava más alta de toda España, muy por delante de la media nacional (2,84) y también de las provincias de Valencia (2,59) y Alicante (2,92).

Subida de los asuntos

En términos generales, la actividad de los órganos judiciales de la provincia aumentó un 13,3%, pasando de los 15.596 asuntos ingresados a 17.681 este año --si bien cabe mencionar que el pasado ejercicio hubo hubo 15 días de marzo de suspensión de actuaciones y plazos procesales en causas no urgentes o esenciales tras la declaración del Estado de Alarma--. El aumento vuelve a ser superior en Castellón al de Valencia y Alicante.

Por lo que respecta a la tasa de pendencia total en la provincia --la que se refiere al cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese tiempo-- se sitúa en un 2,25 y es la décima más elevada del territorio nacional. Las jurisdicciones que salen peor paradas son Contencioso-Administrativa (4,29), Social (3,52), Civil (2,46) y Penal (1,73).

Resolución de casos

Y es que, aunque el ritmo de trabajo de los juzgados castellonenses es bueno por el esfuerzo colectivo realizado por la plantilla judicial, la tasa de resolución es negativa (-3,7%) porque los juzgados siguen ingresando más casos cada trimestre, que se suman a los que había pendientes de trámite. Este hecho no se da, por ejemplo, en las vecinas provincias de Valencia y Alicante, donde la tasa de resolución es del 2,9% y 4,2%, respectivamente.

Refuerzos

Por ello, las reivindicaciones para dotar de más medios a Castellón son una constante entre funcionarios de Justicia, sindicatos, abogados, procuradores, fiscales y jueces. Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en estos momentos la provincia cuenta con los siguientes seis refuerzos: en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Castellón hay un juez en comisión de servicios sin relevo de funciones y otro de adscripción territorial; en el Juzgado de Primera Instancia 6 de Castellón (especializado en cláusulas suelo) hay un juez sustituto; la Sección Tercera de la Audiencia tiene dos magistrados en comisión de servicios sin relevo de funciones; y el Juzgado de Instrucción 3 de Nules cuenta con una jueza de refuerzo de la 70ª Promoción de la Escuela Judicial .

Respecto a la Unidad de Apoyo a los Juzgados de lo Penal de Castellón, indican desde el TSJCV, que estuvo funcionando cerca de siete años para contribuir a bajar la pendencia, pero al igual que ocurrió con una unidad similar en Alicante, no se pudo mantener más, pues los recursos para la adopción de este tipo de medidas de refuerzo excepcional son limitados y no se pueden prorrogar de forma indefinida en el tiempo.

Abogados y procuradores

Desde el Colegio Oficial de Abogados de Castellón se solicitó recientemente un refuerzo para Contencioso-Administrativo e insisten en poner medios para aliviar el tapón. «La vía telemática aún está explorándose y aunque el atasco por el covid-19 ya está llegando a su fin, esta no es una situación nueva. Sumamos problemas a los problemas ya existentes», incide el decano de los letrados de la provincia, Manuel Mata.

Abogados de Vinaròs consultados puntualizan, sin embargo, que los retrasos son menores en la capital del Baix Maestrat. «Primera Instancia está un poco saturado, pero nada comparable a las capitales de provincia y Penal 1 de Vinaròs funciona muy bien. Es de los más rápidos», insisten.

Por su parte, la decana de los procuradores, Carmen Rubio, recalca que los atascos «ya se venían arrastrando desde antes del inicio de la pandemia». «Necesitamos urgente un nuevo Juzgado de Penal y Contencioso-Administrativo ya que como se está viendo los refuerzos no solucionan el problema. Por supuesto, también se requiere más dotación de personal cualificado, con un curso de formación previo a trabajar en Justicia y que no tengan que ser los propios compañeros los que les enseñen», considera.

La representante de los procuradores propone ampliar las competencias a su colectivo en materia de ejecución, como en las averiguaciones patrimoniales o embargos telemáticos, ya que son una de las causas principales para agilizar procedimientos.