Los señalamientos para juicios se han convertido en la comidilla de los últimos días y es que en Castelló hay órganos, como Penal 1, que ya están dando fechas en 2023 y 2024, según denuncian los usuarios. Así lo han confirmado a Mediterráneo varios letrados afectados por los retrasos, pertenecientes al Colegio Oficial de Castellón.

Uno de ellos se mostró «sorprendido» este mes de junio cuando recibió como fecha enero del 2023, dentro de un año y medio. «El mío es un caso por un simple hurto, que se produjo en el año 2015, y que se juzgará ocho años después. Desde luego, no es bueno que las cosas se juzguen con extemporaneidad», cuenta el abogado con resignación. «Los funcionarios, aunque no tienen por supuesto ninguna responsabilidad, se disculpaban conmigo cuando me notificaron el señalamiento. Dados estos plazos, la necesidad de dotar de personal y de más juzgados a Castellón es acuciante. La Justicia debe impartirse en tiempo y forma, no así», dice.

Juzgado 16 años después

Otro conocido letrado penalista de la capital de la Plana se ha visto en una situación casi idéntica. También le han dado fecha para enero del 2023 en el mismo Penal 1 para enjuiciar una agresión que tuvo lugar en una discoteca en el año 2007. Esto es, el hecho se juzgará 16 años después. «La jurisdicción de Civil funciona bastante bien y, generalmente, en un año tienes la sentencia. En el caso de Contencioso-Administrativo es más complicado porque, si quieres una vista, te la dan para dentro de dos años», argumenta. En su caso, una clienta luchaba en los tribunales por conseguir una reducción de jornada para cuidar a su hija menor, que además presentaba problemas de salud. En este caso, renunciaron a pedir una vista porque la demandante necesitaba resolver el problema a la mayor brevedad. «Para cuando le daban fecha, la niña iba a ser ya mucho mayor», indica.

Los sindicatos

A este respecto, los sindicatos critican duramente los retrasos. Desde Comisiones Obreras, la delegada de Justicia en Castellón, María Aicart, sostiene que la pandemia «ha venido a aumentar los problemas que ya teníamos en esta administración». La representante sindical reclama un sustancial aumento del personal y también un sistema informático más ágil. «Aún estamos con el sistema de gestión Cicerone. El nuevo, Justa, está en camino, pero no sabemos cuándo entrará en vigor», lamenta Aicart.

Por su parte, Arturo Losada (CSIF) critica el «desmantelamiento» hace unos meses de un juzgado de lo Penal bis que, «aunque no era suficiente para descongestionar la situación por su escasa plantilla, sí aliviaba». «Penal 5 es un órgano que lleva años reclamándose y cuya aprobación no se ha atendido. Ahora el problema es que ya no necesitaríamos el 5, sino también el 6», dice el representante sindical.