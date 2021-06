La hoja de ruta del Invassat pata este 2021 en curso pondrá el foco en las campañas de prevención de riesgos laborales, especialmente, en Castellón, en evitar las caídas en altura, tanto en trabajos en cubierta (instalación de equipamientos específicos o colocación de placas solares) como en general de obras de construcción o rehabilitación. El sector de la pesca y el uso del tractor centrarán otras de las acciones previstas en las que se incidirá.

El director del centro territorial en Castellón del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), José Vicente Ródenas, explicó que precisamente «las caídas de trabajadores en superficies a distinto nivel que se vienen produciendo en los últimos años en Castellón nos preocupan», si bien matizó que justo en 2020 y 2021, por impacto del covid». « Todas las comunidades autónomas se están poniendo las pilas. Porque se están dando muchos casos. Hace pocas semanas, en Valencia, dos muertos», alertó.

Más concienciación de las empresas

Por ello, el Invassat cuenta con una campaña específica, activa y de mayor calado, de trabajos en cubiertas. «Es importante que las empresas se conciencien. En principio puede parecer que uno vea la cubierta y aparentemente esté en buen estado, pero el problema es cuando sube el trabajador...». Y citó como hipótesis que, puede ocurrir que un viernes por la tarde se registre una fuerte tormenta y granice y genere daños en la cubierta de una obra, goteras, etc. Y el lunes cuando sube el operario ha cambiado el estado del techado y puede haber riesgo.

Actualmente, las empresas no tienen obligación de comunicar de que van a hacer trabajos en cubierta. «Por ello, una idea en proyecto es que tendría que pedirse un permiso especial para notificar que se van a realizar trabajos en cubierta, igual que se hace para utilizar una grúa. Pero es algo que todavía no está contemplado y no se obliga, aunque se trata de un trabajo especial». Solo en ciertos casos, como la retirada de una cubierta de amianto o de un depósito de agua en una casa de este material, como tiene que acudir una empresa especializada por tratarse de amianto, «sí debe contar con aprobación del Invassat y de la autoridad laboral».

«Lo idóneo sería que las compañías pidieran ese permiso, pues al año este tipo de actividad tampoco es tanta. Sí puede haber ciertos sectores con más actividad como los de instalación de aires acondicionados o de placas fotovoltaicas. Eso es otra cosa. Para la instalación deberían contar con una protección montada», agregó. Con todo, por ahora, «lo que sí hacemos desde Invassat es ir a todas las empresas y comprobar si tienen un procedimiento, al menos, para trabajos en cubierta. Ver qué tienen previsto, cómo se tiene que subir para acceder a la zona de trabajo en altura, etc. Que estén preparados para cuando tengan que realizar esa tarea», citó.

Circular en tractor sin el arco es un homicidio

En relación a la agricultura, el Invassat quiere iniciar en Castellón una campaña para prevenir accidente de trabajo con tractores. «Todos los años hay muertes por tractores. Pero muchos casos se daban en agricultores ya jubilados. Hacía dos años o tres que no teníamos, y hace pocas semanas ocurrió una muerte de un hombre de 60 años, por accidente de trabajo», señaló. «Lo importante es la concienciación. En las carreteras, el 40% de accidentados por tráfico no llevaba el cinturón. ¿Cómo es posible? En el tractor, igual. Cuando lo utilizas es imprescindible utilizar el arco de seguridad. Un tractor con cinturón y sin arco, eso es un homicidio», apuntó. «En Castellón lo tienen pero no lo colocan, no lo levantan. Aquí no tenemos para trabajar en el campo tantos tractores en cabinas --más propios de gramíneas, son diferentes--, porque por huertos de naranjos, almendros, olivos no pueden pasar. Llevan el arco abatible. Pero incluso cuando circulan por carretera no lo llevan», incidió.

Las embarcaciones, a fondo

A escala nacional existe otra campaña, de pesca, promovida por el Ministerio, que la Comunitat y Castellón secundarán. «Contamos con una provincia con una alta proporción de embarcaciones de pesca. El objetivo es realizar una radiografía de los accidentes tipo que ocurren, analizar las causas, etc. No solo las cifras», concluyó.