El número de médicos colegiados en la provincia de Castellón aumentó en el año del covid. Sin embargo, el envejecimiento continúa siendo la principal amenaza.

Más médicos

Según la estadística de profesionales sanitarios colegiados del Instituto Nacional de Estadística hecha pública esta semana, Castellón cuenta a 1 de enero del 2020 con 2.752 facultativos. Diez años antes eran 2.192. Y en el 2000 ascendían a 1.830. Solo en el 2020, la provincia ganó 85 facultativos, casi el doble que el año anterior (+46). Mayor aumento se dio en 2015 y 2016, en que se incorporaron más de un centenar cada año.

Más jubilados

El problema es que el número de jubilados se ha triplicado, pasando de 158 a 476 en 10 años. Esto supone que el 17% de los colegiados está en esa situación. Además, el 43% de los profesionales tiene más de 55 años. Un porcentaje que ha ido a más, ya que una década atrás se situaba en el 31%.

Más menores de 35 años

El dato positivo es que la cifra de menores de 35 años ha aumentado, de 384 a 557 pero el avance es muy ligero, del 17,51% al 20%.

En la cresta de las jubilaciones

El colegio de médicos ha alertado en repetidas ocasiones del problema que supondrá la jubilación de profesionales. En ello coinciden los sindicatos: «Había estudios que advertían que la plantilla estaba envejeciendo y ahora mismo estamos en mitad de la cresta de la ola de las jubilaciones», señala Alejandro Calvente, del Sindicato Médico en Castellón. «Desde CSIF Castellón llevamos años denunciando las problemáticas asociadas al envejecimiento paulatino de las plantillas", manifiesta Francisco Artola, de este sindicato. También el Síndic de Comptes considera preocupante la situación de envejecimiento. Alerta en particular, del colectivo de Medicina Familiar, porque el 55,9% es mayor de 60 años.

Alumnos no faltan

No es un problema de vocaciones. Este curso, la nota de corte de Medicina se situó en un 13,258 en la UJI, la más alta. La Jaume I (UJI) gradúa este curso a 77 alumnos este curso y el CEU, 80. Sin embargo, la formación de un médico cuesta en torno a 10 años, pues a los seis años de carrera hay que sumar los 4 ó 5 de formación especializada.

Más plazas MIR

Muchas voces reclaman ampliar las plazas MIR. "Las convocatorias de plazas MIR que se están sacando son totalmente insuficientes para cubrir las vacantes y jubilaciones», dice Francisco Artola, de CSIF.

Rosa Atiénzar de CCOO, calcula que solo para poder atender las jubilaciones que se van a producir en los próximos cinco años el sistema tendría que ser capaz de preparar al menos 10.000 facultativos especialistas al año. «La oferta de 2021 es un avance pero no va a servir para solventar el problema. Si no se corrige esa tendencia va a haber dificultades los próximos años», advierte, añadiendo que hay categorías deficitarias: «La edad media de las plantillas es muy alta y no se van a poder reponer los profesionales que se jubilan porque no se está formando el mismo volumen que se necesita». En el caso de la provincia de Castellón, este año se han convocado 109 plazas, una cifra similar a la de años anteriores. Por ejemplo, en 2019/20 fue de 105.

Condiciones laborales

Los contratos de mala calidad, la sobrecarga asistencial y la falta de estabilidad propician una fuga de médicos a otros países que les ofrecen mejores condiciones laborales y salarios que pueden triplicar los de aquí, según Calvente, que apela a mejorar retribuciones y que no haya sobrecarga asistencial. Un ejemplo, un MIR en España cobra 1.200 euros (2.000 sumando guardias) cuando en Suecia el sueldo mínimo es de 5.500 euros.

CSIF refleja que las «condiciones poco competitivas de los contratos que se ofertan a los MIR hacen que muchos opten por desplazarse a otras comunidades. Un ejemplo. Según, Artola en Castellón ofrecen contratos para cubrir apenas los meses de verano mientras en Cataluña dan la posibilidad de trabajar hasta final de año.

Mientras, el país con uno de los mejores sistemas para formar especialistas recurre a homologar títulos de otros países para paliar el déficit de profesionales.

Informe del CES

No lo dicen solo los sindicatos. En su informe de 2020, el Comité Económico y Social (CES) apela a dimensionar correctamente la plantilla dependiente de la Conselleria de Sanitat para fortalecer la atención primaria y especializada y aumentar la capacidad de diagnóstico y asistencial. Por ejemplo, demanda ampliar la plantilla de salud mental porque hay una desproporción entre este y las consultas que deben atender. También sugiere equilibrar las tasas de personal sanitario y médico y de consultas entre los departamentos de salud. Por ejemplo, en Vinaròs, la ratio es de 1.174 de profesionales de Medicina Familiar; en La Plana es de 1.322 y en Elche es de 1.690. En Pediatría, la ratio en Vinaròs es de 826 cartillas por facultativo, en Castelló de 757 y en Dénia llega a 1.007. Los médicos llevan tiempo reivindicando poder dedicar 10 minutos por paciente para poder dar una medicina de calidad. «Lleva una carga de responsabilidad enorme lo que hacemos», refleja Alejandro Calvente, del Sindicato Médico en Castellón. El CES señala, además, que «las ratios de profesionales de Atención Primaria respecto a las tarjetas SIP asignadas sigue siendo muy elevada, en especial en ginecología. Por ejemplo, en el departamento de Castelló se sitúa en 5.079. La media autonómica de 4.805. También la Sindicatura de Comptes alerta de que la tasa de especialistas (134 por cien mil) es inferior a la estatal (144).

Tasa de temporalidad

El Síndic de Comptes alerta que la temporalidad es del 60% en atención especializada y el 50% en primaria y advierte que el Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH) ha resultado ineficaz para conseguir una adecuada dimensión de la plantilla, para reducir la temporalidad y evitar el envejecimiento. Sanitat ha efectuado en los últimos años sucesivas ofertas públicas de empleo. Según Rosa Atiénzar, de CCOO, suponen una estabilización, en base a la tasa de reposición, pero no amplían las plazas. Las OPE desarrolladas -dice, son las de 14/15/16. Las de estabilización de 17 y 18 se están empezando a convocar ahora. Según CCOO, la única parte del PORH desarrollada es la que permite prorrogar la jubilación.