El vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UJI, Conrado Martínez, opina que no debería haber más facultades de Medicina y las que hay no deberían formar a más gente. A su juicio, no hay un déficit de estudiantes.

«Mucha gente entró en el sistema en los años 50 y 60, pero hay un montón de alumnos que salen hoy en día de los grados, por lo que cuando salgan de especialistas van a copar esas plazas. Yo no veo un potencial problema», señala.

«Ha habido unos años en los que los estudiantes graduados no eran muchos más que las plazas de especialistas que se convocaban y hubo una carencia, pero en los últimos 8 ó 10 años salen muchos más egresados. Al MIR se presentan 14.000 estudiantes para 8.000 plazas. El cuello de botella son las plazas para hacer la especialidad», indica.

Sobre todo, hay déficit en algunas especialidades. De hecho, refleja que en muchas no hay paro. «Nada más acabar la especialidad ya te ofrecen trabajo», resume. Es el caso de Pediatría; desde que la especialidad se ha incorporado a los centros de salud, hay escasez.

En cambio, en otras, la oferta es muy limitada, como neurocirugía, porque hay muy pocos servicios en España. A la vez la oferta de puestos MIR se ve condicionada por el dimensionamiento del sistema. «Para que pudieran salir más plazas, habría que hacer más hospitales», resume.