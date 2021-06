El periódico Mediterráneo celebró ayer en el hotel Intur Castellón una nueva jornada monográfica para divulgar uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que promueven las Naciones Unidas. La cita, patrocinada por las compañías BP, Facsa (Grupo Gimeno) y Harbour Energy, se focalizó en esta ocasión en evaluar la meta número 13, que se centra en la adopción de las medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos negativos sobre el planeta.

Y para analizar la coyuntura en esta materia, la cita congregó a seis destacados representantes de la industria provincial, de instituciones públicas autonómicas y de la Universitat Jaume I, con la presentación y moderación a cargo del director del periódico, José Luis Valencia. La sesión íntegra se puede consultar en la web de Mediterráneo y próximamente se emitirá en varios horarios diferentes en Medi TV.

Los ponentes coincidieron en que el cambio climático no se puede revertir, pero sí se pueden acotar los efectos negativos. «Nunca se habían vivido estas concentraciones de CO2 en nuestra atmósfera y las consecuencias ya las estamos sufriendo, pero hay soluciones para que no vaya a más. Ese es el objetivo», destacó la directora general del Cambio Climático de la Generalitat valenciana, Celsa Monrós. «Tenemos la capacidad técnica y deberíamos tener la responsabilidad social como sociedad y aprender a adaptarnos», reveló la profesora de la UJI Leonor Hernández. En la misma línea se expresó el CEO de Harbour Energy, Antoni Llorens, quien resaltó que «no podemos sostener el mensaje de que no pasará aquí y que solo afectará a los territorios más vulnerables. En Castellón podemos comprobar estos efectos, por ejemplo, con los daños en nuestro litoral, las tormentas, el problema de los incendios».

Por todo ello, el director general de Calidad Ambiental de la Generalitat valenciana, Joan Piquer, destaca que «la economía circular es la pata más importante para luchar con el cambio climático en los próximos años». Así lo reafirmó el diputado Ignasi Garcia, ya que en una de sus intervenciones sentenció que «partimos de una situación complicada, pero si avanzamos rápido y con la economía circular como guía de la hoja de ruta, la situación mejorará».

Para avanzar en este sentido, dos son los principales ejes que se extrajeron de las opiniones de los expertos: la unión de todos los implicados y el tiempo. Sobre el primero de ellos, el director de Biovic (Biogás y Gas renovable), Luis Puchades, indicó que «hay que buscar el equilibrio socioeconómico para que empresas, administraciones y ciudadanía realicen los esfuerzos en la misma línea».

«Las administraciones tenemos que hacer nuestra parte, pero las empresas también tienen que colaborar y sentirse responsables de su parte de compromiso con este objetivo, que es el de todos. La industria de Castellón está reaccionando bien, con proyectos ambiciosos, y nuestra obligación es ayudarlos para que sus acciones sean efectivas en la mayor brevedad posible. Ello nos permitirá tener una sociedad más europeizada ante este reto mayúsculo», apuntó Piquer. Asimismo, Hernández puntualizó que «ahora existen muchos compromisos a nivel mundial, pero me da la sensación de que deberíamos focalizar más nuestra atención en acciones concretas. Todos debemos estar alienados en un mismo objetivo. Y avanzar en un tiempo realistas, ya que esto es una carrera contrarreloj».

Los seis expertos también coincidieron en señalar que en los últimos tiempos se ha dado un salto cualitativo en la educación ambiental y resaltaron que la sociedad se ha sumado a la causa, aunque advierten de la necesidad de proporcionar más herramientas para lograr un mayor impacto positivo en el medioambiente.

Justicia social

La fiscalidad verde también estuvo presente y Monrós dijo que «desde la Generalitat valenciana planteamos una transición justa y en esa transformación habrá sectores que saldrán mejor parados que otros. Nuestro reto es caminar hacia una fiscalidad verde que nos permita progresar en este sentido».

Otro de los temas tratados fue la utilización de nuevas renovables y Puchades apuntó que «una solución intermedia puede ser el biometano», aunque reconoció «que la clave pasa por la combinación de muchas renovables, así como de diferentes estrategias para ofrecer mayores alternativas» La conclusión del foro ODS lo dejó muy claro: «En el cambio climático, o salimos todos o ninguno».