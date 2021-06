El periódico Mediterráneo celebró ayer una nueva mesa de debate entorno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. En esta ocasión se abordó el objetivo número 13, centrado en la adopción de las medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, así como fortalecer la resiliencia ante la posibilidad de una catástrofe e implementar el Fondo Verde para el clima. Los seis expertos participantes lo tienen claro "hay que marcar una hoja de ruta común para frenar el cambio climático.

Joan Piquer: "Hay que generar riqueza sostenible"

El director general de Calidad Ambiental de la Generalitat valenciana, Joan Piquer, abrió con sus valoraciones el encuentro divulgativo y señaló que «es compromiso de todos frenar el cambio climático. Todos hablan de proyectos para mitigar los efectos negativos, pero las administraciones y empresas deben sentirse protagonistas en la ejecución de esos proyectos». «Las administraciones tenemos que hacer nuestra parte, pero las empresas también tienen que colaborar y sentirse corresponsables de su parte de compromiso, ya que este objetivo es de todos», dijo.

El objetivo de las nuevas acciones es evitar que se potencien los desequilibrios entre zonas rurales y los grandes núcleos de población. «Hay que buscar soluciones grandes, pero también pequeñas. Estas últimas dedicadas a la gestión y producción cercana de la energía, y las primeras con el objetivo de abastecer los grandes procesos de producción».

Además, también destacó que desde la Generalitat están autorizando la renovación de la industria, a través de proyectos ambientales. «El objetivo es, a través de estas acciones, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y generar puestos de trabajo y riqueza sostenible».

Celsa Monrós: "Debemos aprovechar la financiación europea"

Durante la sesión de trabajo en el hotel Intur Castellón, Celsa Monrós, directora general del Cambio Climático de la Generalitat valenciana, afirmó que «ya no hay solución para evitar el cambió climático, pero lo que sí que está a nuestro alcance es poder retrasar su avance al nivel que lo está haciendo en los últimos años». «Es importante avanzar todos en la misma línea y ahora es momento de aprovechar los fondos de financiación que llegan desde Europa».

Monrós puso en valor la declaración de Emergencia Climática de la Generalitat, ya que «tiene unos objetivos muy claros». «Tenemos una estrategia de cambio climático que abarca a todos los departamento, involucrando a todas las consellerias. La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en el marco del Plan Nacional Integral de Energía y Clima, el sistema de compensación de emisiones para empresas o la formación a todos los niveles de los funcionarios que gestionan estas políticas forman parte del trabajo del Consell para paliar los efectos negativos. «Entre otras acciones, también ofrecemos subvenciones a proyectos de autoconsumo, a municipios que quieren unirse a esta transición energética», finaliza Monrós.

Antoni Llorens: "El objetivo es buscar el equilibrio ambiental"

El CEO de Harbour Energy, Antoni Llorens, dada su experiencia empresarial expresó que «en este momento el debate de las empresas es cómo pagar menos por la energía. Pero el debate debería de ser ya cómo conseguir que las empresas no consuman la energía tradicional que daña al clima y apuesten por las renovables».

«Hoy por hoy no somos solo comunidades energéticas, por lo que, o hacemos algo, y hacer algo va a suponer un gran impacto, o no solucionamos el problema, ya que nuestra industria consume mucho gas y energía térmica. Y ese no es el camino», confesó Llorens, quien no se muestra muy optimista, ya que indicó que «si no hacemos algo antes, no llegaremos al 2050. Ahora es tiempo de tomar las decisiones adecuadas, inversiones, planes, ya que al ritmo que vamos de emisiones de CO2, no llegamos. Las empresas deben dar un paso adelante, pero tienen que estar acompañadas de las administraciones».

Harbour Energy dedica su objetivo a proyectos de renovables y para ello invierte mucho en innovación. «Tenemos un compromiso social y buscamos el equilibrio ambiental. Las alianzas empresariales con las administraciones son vitales».

Ignasi Garcia: "La solución: tecnología y concienciación"

El presidente de Reciplasa y diputado provincial de Ciclo integral del Agua, Renovables, Residuos y Reciclaje, y edil de Castelló, Ignasi García, aportó su punto de vista. «Hay que ser realistas y tenemos que ver cómo nos adaptamos a esta realidad. La solución pasa por la tecnología, pero también por el comportamiento y la concienciación. Se dan avances en temas relacionados con la energía, pero todo no es energía en el cambio climático. Cómo se consume o cómo se realizan determinados productos forma parte de esto también y hace falta un impulso por parte de las administraciones en este sentido», instó.

Asimismo, Garcia aprovechó una de sus intervenciones para destacar el Plan Director del Agua. «El objetivo es garantizar el agua a todos los municipios, indistintamente de sus condiciones». Además, la Diputación ha dado grandes pasos en los últimos años en este sentido a través de la educación ambiental. «Entre otros, hemos incrementado los contenedores de reciclaje, hemos apostado por el transporte urbano y las bicicletas y, además, una de las últimas acciones es el servicio de asesoramiento a las empresas para ayudar a esa transición energética», apostilló el diputado.

Leonor Hernández: "Somos responsables de nuestro consumo"

La profesora titular del departamento de Ingeniería Mecánica de Fluidos de la Universitat Jaume I, Leonor Hernández, destacó en el foro sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que «las nuevas generaciones han crecido en un régimen de abundancia y poca conciencia de dónde vienen los recursos naturales y, desde nuestra área en la UJI, hacemos conciencia y transmitimos y sensibilizamos sobre la importancia de que, como personas, somos responsables del consumo». «Formar a las nuevas generaciones y que influyan en sus padres también será la clave, ya que ellos son los motores del cambio», agregó.

Además de la concienciación educativa y de la implicación por la difusión de los ODS, desde la UJI se están realizando acciones para combatir el cambio climático. «Se han instalado paneles fotovoltaicos y se prevé que un 20% de la producción eléctrica se consiga desde dentro de la universidad. También se han dado pasos con el fomento del transporte público y las bicis», señaló Hernández, quien concluyó señalando que «la innovación debe jugar un papel fundamental, y debemos acompañar a la industria y estrechar lazos con las empresas para lograr una mayor eficiencia».

Luis Puchades: "El futuro del planeta será verde o no será"

«El futuro será verde o no será», así de contundente se mostró en la sesión el director de Biovic (Biogás y Gas renovable), empresa de Grupo Gimeno, Luis Puchades. «El problema es muy grave, pero soy optimista porque veo un desarrollo de las tecnologías muy notable por renovables. Estamos viendo aparecer en los últimos años otras variantes de las renovables. Vivimos una revolución tecnológica y el nivel de concienciación ha aumentado en la sociedad. Estamos dando avances significativos y a décadas vista puede ser reversible», reveló Puchades.

El empresario quiso precisar que «hay tres estamentos de grados de concienciación. El primero de ellos es el científico y docente, que sí que está plenamente sensibilizado. El segundo son las administraciones, que también están involucradas. Pero el tercero, la ciudadanía, hay mucho que trabajar». «Es verdad que son tiempos difíciles, pero la gente no está dispuesta a pagar más por ser más medioambiental, ni tampoco está dispuesta a hacer un esfuerzo por el tema del reciclaje. Ese es un problema al que se tiene que poner solución, ya que la mejora de la eficiencia energética requiere de la máxima celeridad en estos tiempos».