Josep Clar Martí ha recibido este viernes la llamada de la rectora de la Universitat de València para felicitarle por los resultados en la última PAU 2021. No es para menos, pues su espectacular resultado ha sido de 9,91 en la PAU y 9,964 en la NAU. Solo un alumno del IES Miguel Hernández de Alicante le ha superado en toda la Comunitat Valenciana al obtener 9,94 y 9,976 de un máximo de 10.

Mediterráneo ha querido felicitar a Josep solo conocer este sus notas en la selectividad, destapando el brillante alumno el fallo que le ha ‘costado’ ser el segundo mejor alumno de la Comunitat: “Tuve un fallo un poco tonto en castellano al escribir en morfología que la palabra ‘quebrantable’ no existía. Me gusta mucho leer y escribir, pero estaba un poco nervioso y fallé”. Al preguntarle por el secreto del éxito de tales calificaciones no esconde el joven estudiante que es una combinación de varios aspectos: “He estudiado mucho, pero se me echó un poco el tiempo encima y la última semana apreté porque había mucha materia, así que pasé todo el día estudiando. También tienes que estar despejado ese día porque llevas mucha información”.

El mundo se le queda pequeño

De todas formas, por más trabajo y fortuna que haya detrás de estas notas, Josep no oculta que se ha quedado “a cuadros”, al confirmarle sus resultados, y desvela sus planes de futuro: “Quiero estudiar el doble grado en Física y Química en Burjassot. Me gustaría entender el universo y especializarme en astrofísica”. Destacar que antes de entrar en el IES Ximén d'Urrea, Josep fue alumno del centro concertado de l’Alcora Colegio Puértolas Pardo.

El secretario de su actual instituto, Antonio Gozalbo, no oculta el orgullo que supone para el Ximén d’Urrea tener un alumno de estas capacidades: “Es uno de los más brillantes que he tenido nunca. No solo por sus resultados académicos, que no bajaban del sobresaliente, sino por un concepto más difícil como es el amor por el conocimiento”. Explica Gozalbo que Josep Clar “es una de esas personas buenas en matemáticas, historia o filosofía, que siempre quiere profundizar en distintas materias”, y se queda también con su faceta humana: “Es amigo de sus amigos, colaborativo, participativo e implicado en programas y actividades de centro”.

En resumen, un alumno 10. Bueno, exactamente, un alumno 9,964…

