El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha señalado que la futura ley de universidades será la más feminista de la historia. Así lo indicó en la inauguración del curso de verano de la universidad Jaume I La igualdad de género en la Universidad: avances y propuestas que se inauguró este jueves en el Palasiet de Benicàssim.

Castells señaló que la Universidad es donde está habiendo un cambio más rápido en la presencia de mujeres. En España la mayoría son graduadas universitarias y la tendencia es creciente, aunque matizó que hay segmentos que no tienen la misma tasa, en particular las escuelas de ingenieros. También citó la estratificación, entre cirujanos, hombres, enfermeras, mujeres. Sin embargo, añadió, "se está asistiendo feminización masiva de la Universidad. Una universidad feminizada debe ser mucho más receptiva a cuál es la especificidad a las relaciones entre hombres y mujeres redefinidas por las prácticas y propuestas feministas. Desde la modestia de nuestro Ministerio estamos intentando que este eje de la transformación feminista de la Universidad sea, en coherencia con la acción general de gobierno, una línea fundamental de trabajo". Entre los desarrollado una mesa de género. Ha anunciado una nueva ley orgánica del sistema universitario, cuyo anteproyecto se presentará en septiembre al Consejo de Ministros. «Será la ley de Universidades más feminista de la historia», ha dicho, añadiendo que será una ley marco. «Vamos a dejar que las universidades, en el ejercicio de su autonomía sean cada vez más capaces de autogestionarse dentro del marco jurídico general», señala. «Será un marco militantemente feminista», avanza.

La directora general de Universidades, Pilar Ezpeleta, señaló, por su parte, que en la Conselleria tenemos la certeza de que las políticas en y por la igualdad de género contribuyen a la creación de una sociedad mejor. Procurar la igualdad de género en el sistema universitario no es una cuestión de justicia social o de ejercicio democrático; sino que es un indicador de excelencia en la comunidad científica. Reflejó que la tasa de éxito de las mujeres en las universidades públicos mejora en cinco puntos los resultados obtenidos por los hombres. Además, los mejores resultados de las mujeres se mantienen en las cinco ramas de la enseñanza analizadas. "En todas, también incluidas las ciencias, la arquitectura y las ingenierías. Aunque todavía son pocas las que optan por estas ramas, las que lo hacen obtienen mejores resultados que los hombres. Sin embargo, las trabajadoras TIC solo representan el 0,4% de la muestra, frente al 2,5% de trabajadores TIC con respecto al total. Entre las carreras con menor participación de mujeres, las titulaciones relacionadas directamente con las TIC son las más destacadas y esto es preocupante", señaló. "En 2025 se calcula que el 50% de las nuevas profesiones serán dentro de estas áreas", avisa. "Además, la UE nos advierte que en un futuro cercano nueve de cada diez profesiones, incluidas las no tecnológicas, requerirán competencias digitales avanzadas". Por ello, señaló, el impulso al Movimiento Steam desde la dirección general de Universidades.

Por su parte, la rectora, Eva Alcón, aseguró que como sociedad «no nos podemos permitir prescindir de la mitad del talento que representan las mujeres» y ha animado a todos los agentes sociales a trabajar de manera coordinada para avanzar hacia una igualdad real y que la perspectiva de género impregne todos los ámbitos con retos concretos. En este sentido, ha indicado que el debate sobre la igualdad de género en la universidad española es «especialmente crítico e interesante en estos momentos», en los que se alumbra una futura nueva Ley de Universidades y la modificación de la Ley de la Ciencia, y ha afirmado que, en ambos casos, “no hay ninguna duda de que la perspectiva de género debe incorporarse de manera transversal».

Por su parte, el presidente de la CRUE José Carlos Gómez Villamandos ha señalado el papel de la universidad como palanca de cambio. Señaló que "no podemos querer ser universidades excelentes si no tenemos criterios de igualdad de oportunidades". No podemos dejar de lado, el conocimiento, talento y creatividad de parte de la comunidad universitaria y la población". Destacó que las universidades han trabajado durante un año en el Documento Universidad 2030 que definirá cómo será la universidad en ese plazo tiene como eje fundamental y trasversal la igualdad para aprovechar todas las capacidades del sistema universitario dentro de ese elemento transformador que debe ser la universidad. Defendió que las distintas medidas que se han tomado desde las universidades y el Gobierno de la nación han ayudado a ir en ese camino. Por ejemplo, citó el incremento de catedráticas menores de 65 años ha aumentado un 45% frente al 17% de catedráticos varones.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha dado la bienvenida a los participantes en el curso y ha destacado el papel fundamental que juega la educación de los jóvenes para alcanzar la igualdad.

Durante la primera conferencia del curso, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, ha asegurado que la sociedad tiene que «aprovechar la revolución feminista, que tiene innumerables ventajas para todos» y ha anunciado cambios legislativos que incluirán, entre otras cuestiones, que para que una universidad para ser reconocida como tal deba tener una unidad de igualdad. Asimismo, ha señalado que un próximo Real Decreto sobre la organización de los estudios oficiales determinará que los planes de estudio universitarios deberán incorporar contenidos y competencias en materia de género de carácter transversal. Asimismo, Pingarrón se ha comprometido a que la nueva norma asegurará la paridad en todas las comisiones y procesos de selección y evaluación de las universidades.