Las perspectivas de ocupación del turismo rural de Castellón para este verano son «buenas», con reservas animadas por el turista de proximidad, sobre todo, de la propia Comunitat y Cataluña, y también, pero menos, de Aragón. Será la segunda campaña estival de convivencia con el covid-19 pero «será un buen verano, mejor que el del 2019. Nos pilla con más experiencia y si no hay sustos con el covid, será de bastante trabajo para el sector. La gente no hará viajes largos o exóticos». Así opinó el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castellón (ATR)-Ashotur y del Club Temps de la Comunitat, Joaquín Deusdad, quien manifestó que «aún hay respeto por irse de crucero o meterse en un avión nueve horas para ir a un destino lejano. Algo que beneficiará al interior con turismo de proximidad: de catalanes, que están reservando ya; y de valencianos y alicantinos, las estrellas». Para Deusdad, «se valora más la proximidad y la seguridad. Se dan cuenta de que no hace falta hacer tantos kilómetros para una escapada tranquila, de aventura, familiar,...».

Eso sí, en su opinión, «no es el boom de meses atrás con el bonoviaje, pero el interior sigue siendo una alternativa de vacaciones muy buscada este verano por estar menos masificado». En cuanto al ritmo, «no hay cifras. Muchas reservas son a última hora. Hay quien llama para cambiar las fechas de vacaciones porque le acaban de avisar para la vacuna y, por si tiene algún efecto secundario en los primeros días, prefiere aplazarlo, pero no cancela; y otros esperan la cita para salir a viajar».

Estancias más largas

Los precios siguen estables o al alza; y las estancias son más largas, de dos noches en lugar de una, cuando antes «una entrada en viernes era más difícil», indicaron. Mónica Ripollés, técnico de Turismo de Cases de Morella, apuntó que se ha retomado el nivel de reservas «habitual, de un año corriente», de niveles prepandemia, para este verano. «La ocupación en junio está siendo tranquila, luego vendrá época de campamentos y colonias estivales; visitas de un día de excursiones, etc. En julio hay demanda pero agosto tiene más movimiento», citó.

Por su parte, Odette Calvo, de casas rurales Art Rustic, con base en Xert, opinó que «este verano se alquilará todo. Hay demanda, sobre todo de catalanes, que tenían muchas ganas de volver a visitar el interior de Castellón; y de grupos, porque la amplitud de las casas permite reunirse a familias enteras, sobre todo. Las reservas son a última hora y van entrando poco a poco. Somos optimistas, aunque tememos que los valencianos, que nos han visitado mucho con el bonoviaje de la Comunitat --ahora inactivo hasta el 15 de septiembre-- se vayan a comunidades como Andalucía, Castilla la Mancha o Aragón, que justo han activado bonos para residentes en toda España», concluyó.