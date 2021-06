La Escuela de Enfermería Sagrado Corazón de Castellón dice adiós tras más de medio siglo de formación de profesionales sanitarios. Este martes tuvo lugar el acto de graduación de su última promoción. Ubicada junto al Hospital General, desde su creación, en 1968, ha formado a más de 2.600 estudiantes. Seguirá prestando actividad administrativa un curso más, pero su etapa de instrucción ha finalizado. En este periodo, ha sacado nueve promociones de la extinta titulación de Auxiliar Técnico Sanitario, 33 de diplomatura universitaria de Enfermería y 8 de grado.

La Escuela quedó adscrita en 1978 a la Universitat de València debido a que en ese momento no existía la Universitat Jaume I y, cuando esta se fundó, no incorporó titulaciones sanitarias. Estos estudios no se incorporaron hasta el 2011/12 en la UJI. En el curso 2010/11 la Escuela Sagrado Corazón adaptó la titulación a la normativa del Espacio Europeo de Educación Superior iniciando los estudios universitarios de grado.

El gerente del departamento de salud de Castellón, Ricardo Tosca, reconoció este martes el trabajo de los distintos equipos docentes de la Escuela, por la «calidad formativa y la humanización de la enseñanza», que ahora dejan paso a las universidades CEU y Jaume I, que ya imparten estos estudios.

La directora de la Escuela, Aurora Esteve, agradeció la labor del claustro por su contribución a «formar en la excelencia» a estos últimos 39 graduados.

El acto fue conducido por la profesora Victoria Andreu, mientras que el profesor Cosme López impartió la conferencia magistral de clausura, titulada Un poco de todo: lecciones aprendidas.

Nerea Montolío y Adrià Blanch intervinieron en representación de toda la promoción. Mientras, la directora de Enfermería del departamento de salud, Antonia Valero, agradeció la implicación de la plantilla de Enfermería en la formación del alumnado pese al aumento de la carga laboral durante la pandemia, porque "son el futuro de una profesión que apuesta por la docencia como factor principal de mejora continua en los resultados del paciente" . A los recién graduados, Tosca les dijo «Sois la generación que debéis cambiar la sanidad».