El pasado fin de semana publicábamos en Mediterráneo un listado con los 10 mejores restaurantes de Castellón según los usuarios de la conocida página web. En este portal, establecimientos como Izakaya (Castelló), Goa Cocina India (Peñíscola), Temprado 19 (Castelló) o El Pescador Ermitaño (Peñíscola) copan las primeras posiciones.

Sin embargo, muchos lectores de este periódico no estuvieron de acuerdo con este ránking, y así lo hicieron saber. “Es de broma el artículo”, escribía Alfredo Ares. “Que digan que son 10 buenos restaurantes vale, pero de los mejores de Castellón y provincia nada de nada. Me parece una broma”, añadía Miguel Ángel Castillo. “Esto es según el tripadvisor, pero eso no significa que sean los mejores, significa que son los que más gustan”, matizaba Javi Miller para los más despistados.

Así que en Mediterráneo hemos querido hacer el ránking de mejores restaurantes de Castellón según nuestros lectores. Para ello solo tendrán que responder al siguiente mensaje y enviar cuál es su restaurante preferido, con la población de la provincia en la que se ubica. También les preguntamos por el plato que mejor preparan en ese negocio que tantos les gusta:

¿Cuál es el mejor restaurante de Castellón? ¿Cuál es el mejor restaurante de Castellón?

¿Cuál es el plato que mejor preparan en ese restaurante?

Posteriormente publicaremos los datos y así los usuarios podrán conocer cuál es la opinión de los participantes en esa encuesta en la que se intenta arrojar algo de luz sobre un asunto muy personal, pues para gustos, colores.

Y es que si en Tripadvisor aparecen en las primeras posiciones los anteriormente citados, en otras listas como la elaborada como gastroranking figuran establecimientos como El Pairal (Castelló), Buon Gusto (Castelló), Le Bistrot vinos & tapas (Castelló) o El Asador (Castelló). Atendiendo a otros rankings como el de ostentar la estrella Michelin, Raúl Resino (Benicarló) o Cal Paradís (Vall d’Alba), son los dos únicos premiados, mientras que en la Guía Repsol los dos citados se suman a los reconocimientos otorgados a Daluan (Morella), Casa Jaime (Peñíscola) y Chuanet (Benicarló).

Son solo ideas de algunos de los restaurantes destacados en la provincia de Castellón. ¿Cuál es tu preferido? ¡Vota ya!