El verano que arrancó este lunes será más largo, cálido y tendrá alrededor de 80 noches tropicales, según pronostican diversos expertos.

El catedrático Jorge Olcina, responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), estima que se volverán a marcar «máximos» en los termómetros en el estío del 2021. Por su parte, el jefe de la Agencia Estatal de Meteorología Aemet, José Ángel Núñez, señala que desde 1950 a 2020 las temperaturas han crecido en 1,12 grados de media, al ritmo de 0,16 al año en Castellón, siendo superior el aumento en verano (+1,43 grados) que en invierno (+0,97). Este incremento ha tenido como consecuencia un repunte muy significativo de las jornadas calurosas y un descenso de las frías. «El número de días muy cálidos se ha duplicado en las últimas décadas», indica Núñez.

El aumento de las temperaturas veraniegas ha implicado una expansión del verano (no en sentido astronómico, sino térmico), en unos 15 días, según Núñez.

Esto se traduce en veranos «menos confortables, calor más prolongado y noches menos soportables», resume el catedrático alicantino.

¿Noches tropicales y ecuatoriales?

Así, según Olcina, el número de noches tropicales, en las que no se baja de los 21 grados, no será inferior a 80 hasta el mes de octubre. También habrá veladas ecuatoriales, en las que entre la puesta de sol y el amanecer no se bajará de los 25 grados.

Consecuencias

Este aumento del mercurio tiene efectos en las olas de calor y por el calentamiento del agua del mar al principio del otoño, estación típica en la que siempre se producen precipitaciones torrenciales. La expansión del verano térmico está muy relacionada, según explica José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet, con una mayor aridez de la estación y con el incremento de situaciones adversas para la propagación de incendios fuera de los meses de verano. Además, hay más riesgo de lluvia torrencial a principio de otoño.

Temperatura del mar

La temperatura superficial del mar en zonas marítimas próximas al litoral de la Comunitat en las últimas siete décadas es superior a un grado en toda el área analizada, con valores que superan los +1,3 grados en el mar Mediterráneo, entre Ibiza, Mallorca y la costa norte de Castellón. Además, el alza de la temperatura marina es casi el doble en verano que en invierno.

Por la inestabilidad que provocan las altas temperaturas del mar, en el mes de agosto podría haber algunas jornadas de tormentas fuertes con, incluso, episodios de inundaciones, si bien el estío transcurrirá sin apenas precipitaciones.

¿Qué pasará la noche de Sant Joan?

A corto plazo, los termómetros darán un alivio en el litoral. Así, tras registrarse este lunes 32 grados en Castelló, el martes se esperan 28, aunque de cara al día 23 pueden registrarse chubascos y tormentas, que pueden ser localmente fuertes de madrugada y por la tarde.

Calentamiento global

El jefe de Climatología de Aemet expone que en las últimas décadas se ha venido observando un cambio en los elementos del clima del sistema atmosférico terrestre. Esos cambios, que desde hace décadas han sido descritos a nivel global por distintos grupos de investigación internacional, particularmente por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), también son perceptibles a nivel regional, en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Castellón. El cambio más notable entre los elementos del clima en nuestro territorio se ha observado en la temperatura, no sólo en la del aire, sino también en la del mar.

Se estima que las actividades humanas, que han modificado la composición química de la atmósfera, han causado un calentamiento global de aproximadamente 1.2 ºC con respecto a los niveles preindustriales. Ese calentamiento global no es homogéneo, sino que está siendo más intenso en las zonas terrestres que en los océanos, y dentro de las zonas terrestres, está afectando más a las situadas en latitudes altas del hemisferio norte.

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus C3S, estima que el ascenso de temperatura global alcanzado en enero de 2021 con respecto a los valores medios preindustriales es de 1.19 ºC, por tanto, al comienzo de la tercera década del siglo XXI ya se ha superado el umbral de 1 ºC de calentamiento en el planeta.

El calentamiento en el continente europeo es superior a 2 ºC y, en España, el incremento de temperatura desde niveles preindustriales hasta la segunda década del siglo XXI ha sido de 1.7 ºC. La justificación de este mayor ascenso en el continente europeo y España respecto al conjunto del planeta se debe a la continentalidad y a su ubicación geográfica, ya que una de las consecuencias del cambio climático inducido por el hombre es que está siendo más acusado sobre tierra que sobre los océanos y, a su vez, más intenso en las latitudes altas del hemisferio norte.

En la Comunitat Valenciana, una región litoral en situada en el extremo suroeste del continente europeo, el calentamiento desde la época preindustrial es de 1.5 ºC, 1.1 ºC desde 1950, por tanto el aumento de temperatura en nuestro territorio se está produciendo a un ritmo medio de 0.16 ºC/decenio en los últimos setenta años.

En Castellón la situación es casi igual a la de la Comunitat Valenciana, con un incremento anual desde 1950 de 1.12 ºC, siendo también superior el incremento de temperatura en verano (+1.43) que en invierno (+0.97).