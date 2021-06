La defensa del Hospital Provincial de Castellón fue el caballo de batalla este martes entre los grupos políticos de la Diputación en el pleno de junio y derivó en un enfrentamiento entre Partido Popular y Compromís por el favor de los sindicatos del centro, chocando este último partido incluso con el planteamiento de su socio de gobierno --el PSOE--.

Minutos antes de la sesión representantes sindicales de CCOO, UGT, CSIF y SATSE, se concentraron a las puertas del palacio provincial de las Aulas. Una antesala de los choques que ocurrieron después en el pleno. La principal reivindicación de los trabajadores pasa por «abrir una vía de negociación» al aquejar que la dirección del Consorcio Hospitalario Provincial y la Conselleria de Sanitat «en ningún momento se han sentado a negociar ni informarnos» ante la modificación de los estatutos de la institución sanitaria aprobada el pasado 31 de mayo.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, se acercó a mostrar su apoyo a la plantilla, haciendo lo propio instantes después el diputado del PP Salvador Aguilella. Esto derivó en una tensa batalla dialéctica entre ambos sobre sus posiciones, con acusaciones de descalificaciones que acabó frenando Susana Marqués (PP).

La moción

Ya en el pleno, la presidenta provincial de los populares, Marta Barrachina, se encargó de defender su moción que instaba a «revertir el desmantelamiento de servicios sanitarios del Consorcio Hospitalario Provincial», así como a «frenar el ataque a los estatutos» del centro. La popular acusó al gobierno autonómico del PSOE de «dinamitar por empecinamiento político el centro con el beneplácito de la Diputación».

Mientras, Ignasi Garcia aprovechó su intervención para anunciar que «pasamos de la abstención al no firme a la modificación de estatutos si no se negocia con los sindicatos», al argumentar que «no podemos avalar la actitud de Sanitat con los trabajadores». De esta forma, PP y Compromís quedaron en línea con los sindicatos, a lo que se sumó Ciudadanos, cuya portavoz, Cristina Fernández, reconoció el cambio de postura de Garcia: «Siempre que sea sentarnos a escuchar nos encontrará».

La diputada socialista Xaro Miralles fue la encargada de salir en defensa de la gestión del centro recurriendo a la próxima licitación de las obras del edificio de oncología o el alza del presupuesto como principales premisas: «La Generalitat de Ximo Puig ha salvado el hospital», declaró. Si bien, el asunto llevó a intervenir al presidente provincial, José Martí, quien mostró su apuesta por el diálogo en contra del criterio sindical: «Recogemos lo que Compromís nos ha dicho y realmente es la tónica de nuestra actuación», añadió.

Desestimada

Con todo, la moción quedó desestimada con los votos en contra del gobierno de PSOE y Compromís, que aquí permaneció unido; y los apoyos de populares y Ciudadanos. Ahora bien, el debate deberá resolverse antes de que los estatutos lleguen al pleno de la corporación o podrían recibir una negativa de repetirse las posturas actuales al quedarse el PSOE en solitario.