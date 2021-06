«Es el día más raro que recuerdo. Un empastre. O es fiesta o no lo es. Con esto del festivo recuperable lo único que se ha conseguido es marear a los trabajadores y a los clientes». Quien así habla es Marimer Sidro, propietaria de la mítica panadería Macián, en la calle Mayor de Castelló, y uno de los establecimientos de la provincia que ha decidido abrir sus puertas. Y eso que el calendario marca que es Sant Joan, festivo en la Comunitat Valenciana pero retribuido y recuperable. No ha sido el único establecimiento que ha subido la persiana. Estancos, peluquerías, tiendas de moda, clínicas dentales, talleres de coches... todos han optado por trabajar como si de una jornada ordinaria se tratara. «Preferimos abrir un jueves que deber un día», reconocían dos empleados de un taller mecánico.

El 24J del 2021 pasará a la historia en Castellón como el día de los líos. La de hoy, en teoría, ha sido una jornada de fiesta, pero todos los profesionales que han decidio no trabajar están obligados a recuperar esas horas durante lo que queda de año. Una circunstancia que ha hecho que muchos acudan al tajo. «Prefiero trabajar durante el día de Sant Joan que tener fiesta y devolver esa jornada un domingo», reconocía Vanesa Ruiz, dependienta de Vestopazzo, una joyería especializada en piezas de aluminio reciclado y ubicada en la céntrica plaza Santa Clara.

Las dependientas de la panadería Macián también han optado por trabajar. «Lo miramos y era un lío tener que devolver las horas. Así que hemos decidido abrir, aunque solo por la mañana. Nunca trabajamos en festivo, pero al día de hoy (ayer para el lector) ya no se ni como llamarle», se queja Marimer Sidro.

Jesús Postigo , cogerente de la inmobiliaria y agencia de seguros Fincas Castellón, también en la calle Mayor, ha sido otro de los empresarios de la provincia que se ha decantado por subir la persiana de su negocio. «Mi socio y yo somos autónomos y la fiesta de Sant Joan está muy pegada a la de Sant Pere. Son demasiados días de fiesta juntos, así que hemos decidido trabajar. El martes que viene ya descansaremos», explica.

A la mayoría de los autónomos y pequeños empresarios el festivo les ha pillado fuera de juego. Rafaela Verdú, gerente del centro Auditivo Sensori de Castelló, explica que no se dio cuenta de que el 24 de junio era festivo recuperable hasta hace muy pocas semanas. «Pensaba que era un día normal y llené la agenda de citas. Cuando me enteré que era recuperable opté por no anularlas, ya que era más lío», dice la responsable de un establecimiento que, al igual que muchos de los que han abierto sus puertas, solo lo han hecho por la mañana.

Mamen Segarra es peluquera y también ha trabajado. «Afortunadamente tengo mucha faena y, de cerrar, se me hubiera acumulado. Además, pregunté a mis dos trabajadoras y ambas preferían venir que recuperar las horas», cuenta. Y entre sus clientas, una auxiliar de enfermería de un centro sanitario. «A nosotros no nos han dado opción. Sí o sí teníamos que hacer fiesta en Sant Joan y poco a poco devolver esas horas. Desde luego, si me hubieran dado a elegir yo prefería mil veces trabajar», argumenta la sanitaria.

Una parte de los profesionales por cuenta propia han trabajado en Sant Joan, como también lo han hecho los del sector cerámico, la construcción o la industria química. Pero ha habido otros miles que han descansado. La Administración ha parado, los supermercados y grandes superficies comerciales, también. Y las farmacias. Y la mayoría de los concesionarios de coches... pero más allá de los que han trabajado y los que han hecho fiesta y han disfrutado de la playa, en la calle la opinión ha sido unánime y tajante. «¡Menudo lío de día!».

