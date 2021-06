Si hablamos de almuerzos en Castellón tenemos que hablar sí o sí de El Perrico. Pocos restaurantes pueden presumir en la provincia de contar con la fama de este establecimiento ubicado en el Camí Serradal del Grau de Castelló. Pocos bares pueden vanagloriarse de tener varias canciones en su nombre. Pocos negocios de hostelería pueden escribir tantas páginas de historia como el regentado por la familia Marco, que actualmente gestionan los tres hermanos Vicente, Chelo y Félix, con la ayuda de la esposa de este último, Ana, en los fogones.

Para hablar de los inicios de este popular restaurante hay que remontarse a la década de los años 50 del siglo anterior. Fue entonces cuando los abuelos de los hermanos Marco, Vicente ‘El Perrico’ –que dio nombre al bar-, y la abuela Vicenta ‘La Petrolina’ servían a los recolectores de arroz de la zona del Senillar, Serradal y demás Marjalería. En la misma ubicación en la que ahora se erige este establecimiento había en aquella época una taberna abierta durante la época de siega del arroz en la que el abuelo Vicente servía bebida fría con el hielo que recogía a primera hora en el Grau (entonces no había neveras), así como alguna cazuela con lo que se recogía por la zona: desde anguilas a patos, arroz, garbanzos…

En la actualidad, la carta se ha ampliado considerablemente, pero el espíritu de esta tercera generación es el mismo que el que imperaba en los años 50. “Es un negocio familiar de comida casera. Nos matamos a trabajar desde las seis de la mañana hasta que cerramos y cuando llegan las teóricas vacaciones en las que el bar está cerrado, desde octubre a enero, como somos ‘maneguetas’ nos dedicamos a las reformas y a los olivos y naranjos de la familia”, admiten Vicente y Félix.

Hay de todo, y todo bueno

Cuestionados por los platos más demandados por la numerosa clientela que apuesta por El Perrico para saciar su apetito, los hermanos que gestionan el bar en el que han crecido mientras sus padres Vicent y Consuelo estaban al frente, aseguran que “aquí hacemos de todo, pescado, carne, paella, fideuá… pero igual lo que más se pide la gente es el conejo al ajillo, los callos, caracoles, anguilas, sepia, bacalao con pimientos y, cómo no, el carajillo”. Preguntados por el ‘cremaet’ desvelan que “en cada almuerzo saldrán unos 120. Hacemos una queimada con azúcar, limón y canela, calentamos el ron o coñac, añadimos el café y ya está listo”.

Antes del ‘cremaet’ vamos a hablar de otros platos como el demandado conejo al ajillo: “De conejos serviremos mínimo un centenar cada semana. En verano igual más”. Sobre la forma de preparar este exquisito plato que incluso ilustra el logo del negocio confirman que “en primer lugar se sofríe el conejo, después los ajos y se añade un buen chorro de vino blanco hasta que la carne quede en su punto, bien tierna”.

A continuación veremos en un vídeo resumido la preparación del plato:

Entre los platos más solicitados también por los amantes del almuerzo se encuentra “la salsa de anguila”. No confundir con el all i pebre, “que lleva patata y es típico de El Saler, no del Serradal”. Félix desvela que los aficionados a la anguila del Perrico “pueden llegar a comerse una barra de pan mojando la salsa”. Sin desvelar la receta completa del plato (todo no se puede contar), sí adelantan que “no es muy picante para que no se queje la gente”, y que “llega de Amposta, se corta viva y se prepara en raciones individuales porque recalentada no vale nada, así que la vas sacando conforme la van pidiendo”.

A continuación, uno de los temas dedicados al popular establecimiento por el grupo The Soca:

Para los interesados adelantar que El Perrico abre sus puertas sobre las 8.00 horas, siendo “la hora punta sobre las 9.00 o 9.30”, que el almuerzo ronda los 7 euros de media, mientras el menú del día de lunes a viernes cuesta 8,50 euros y está compuesto por primer plato, segundo, postre y bebida, y no podemos concluir sin hablar de los postres: “Los caseros son el flan de huevo, café y cuajada, pero tenemos de todo, desde profiteroles al pijama de toda la vida”.

A continuación, un segundo tema dedicado a El Perrico, 'musa' como vemos de muchos artistas locales: