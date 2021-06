Las reivindicaciones de las personas trans están muy presentes hoy lunes, Día Internacional del Orgullo, dado que el colectivo LGTBI de Castellón ha enfatizado en sus actos en torno a la efemérides, además de combatir el discurso de odio y la discriminación, en acelerar la ley Trans. Justo mañana se vota en el consejo de Ministros y será clave «al permitir la libre autodeterminación de género». Cualquier trans podrá cambiar de nombre automáticamente en el Registro Civil y el DNI, si uno se siente mujer u hombre y no consta como tal, sin necesidad de testigos ni informes médicos como ahora.

En Castellón, en los últimos tres años --desde que en el 2017 entrara en vigor la ley Trans autonómica (Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión de Género en la Comunitat), la Unidad de Identidad de Género de la Conselleria de Sanitat ha realizado, entre el 2017 y el 2020, 61 intervenciones quirúrgicas de cambio de género.

«Es una decisión muy personal"

Desde el colectivo LGTBI en Castellón, su presidenta, Pastora de Florencio, explica que suele tratarse de operaciones de pecho --a partir de los 18 años y con valoración del endocrino--, bien mastectomías o aumentos, aunque incide en que «no todas las personas trans quieren operarse. Es algo muy personal; igual que hormonarse o no».

Las atenciones psicoterapéuticas el pasado ejercicio ascendieron en toda la Comunitat a 239, de ellas, 28 en Castellón. Y en cuanto a la terapia hormonal y farmacológicas, 261 --con 44 casos en territorio castellonense--. En la Comunitat, la Conselleria de Igualtat puso en marcha la posibilidad de un documento administrativo para quien no había podido cambiar su DNI acorde a su identidad de género. Desde la entrada en vigor y hasta el 30 de diciembre del 2020 se han tramitado 39 solicitudes --una cuarta parte, 10, se han dado en Castellón: de 5 mujeres y 5 hombres trans--.

Las oficinas Orienta, creadas para atender a la población LGTBI y a raíz de la ley, han asesorado a 578 personas trans y atendido 3.152 consultas en la Comunitat --entre julio del 2019 y diciembre de 2020-- y, del conjunto, de la provincia de Castellón, se registraron 47 usuarios y se expusieron 350 casuísticas.

En el ámbito educativo, la Conselleria de Educación activó el protocolo de atención al alumnado trans, entre el 2018 y el 2020, en 91 ocasiones, de las que ocho fueron en Castellón. Y en las universidades públicas valencianas se implementó 88 veces entre el 2017 y el 2020, con 11 casos en la UJI.

De Valencia a Castellón

Hasta abril del 2019, las intervenciones quirúrgicas mamarias al colectivo transexual se realizaban en el Hospital Doctor Peset, en València; pero a partir de esa fecha el Hospital General de Castellón obtuvo la acreditación para llevar a cabo operaciones de mamoplastia (poner) y mastectomía (quitar) a personas transexuales. Cuenta con los medios y personal cualificado en senología y patología mamaria. Su Unidad de mama y el Servicio de Endocrinología forma parte de la Unidad de Identidad de Género en Castellón, junto con la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de Vila-real.

Reivindicaciones: «Es clave centralizar en un hospital»

La presidenta del colectivo LGTBI Castellón, Pastora de Florencio, considera que una importante demanda a conseguir en Castellón es «centralizar la Unidad de Género en un solo hospital». Cuando, «muchas personas trans están en exclusión o no tienen trabajo, y sobre todo los primeros años que están en pleno tránsito. Ahora tienen la psicóloga, en Vila-real; y en Castelló, el endocrino, en el Hospital General; y el psiquiatra, en el Hospital Provincial». Y añade: «Hay personas que vienen de un pueblo del interior y tienen que ir un día a cada municipio y tal y cómo están las comunicaciones. También haría falta una ayuda de bono transporte. Muchos están en difícil situación: les han echado de casa y se ganan la vida como pueden». Valora en positivo que se haya logrado la Unidad de Género en Castellón, «pues antes había que desplazarse a València». Otra demanda es conseguir «la autodeterminación de género: que cualquier persona por el hecho de decir cómo se siente no tiene nadie por qué decirle que no es cierto. Hay tolerancia hasta cierto punto. Nuestros derechos humanos fundamentales no están cubiertos». Por ello, hice hincapié en que mañana se apruebe la ley Trans estatal; y también expone que en la Comunitat «todavía hay personas con antecedentes penales de la época franquista, porque se apresaba al colectivo LGTBI por la ley de peligrosidad». Algo anacrónico, que, incide, «debería regularse».

Las familias pasan un duelo

¿Hay tolerancia? «Es como que nos dejan estar. Pero sí hay más problemas dentro de las familias, que pasan un duelo real: sienten que han perdido a un hijo y nace una hija, o al revés. Luego les pasa y quieren ver felices a sus hijos. Pero en pandemia se crearon situaciones violentas en las casas. De trans a los que no aceptaban y no se podían socializar tampoco. En Castelló, además, solo hay un local».