Sindicatos y colegios profesionales ya lo advirtieron. Los despidos de los refuerzos covid tendrían consecuencias en la atención sanitaria. Y esto es lo que está ocurriendo en el servicio de Urgencias del Hospital General de Castelló, donde la falta de enfermeras complica y mucho la asistencia en los momentos de mayor afluencia de pacientes. Y es que, como ya informó Mediterráneo, este servicio vuelve a registrar similar número de enfermos diarios a los contabilizados antes de la pandemia.

Según la delegada de Comisiones Obreras en el hospital, Virginia Sales, no se han podido cubrir cerca de un 20% de los contratos del plan de vacaciones de enfermería, ya que hay sanitarias que ya se han ido de descanso, al ser imposible asignarlos al no haber personal en bolsa. «El otro día, Urgencias estaba colapsado, ha habido días de ocho horas de espera, porque falta personal, una vez más hemos ido un paso atrás y cuando otros hospitales como el de Sagunt ya estaba contratando, aquí no habían llamado aún a la gente», apuntan desde CCOO.

Por su parte, el secretario general de Satse, José María Calas, indica que van a trasladar el problema a la dirección del centro «porque se debe hacer algún tipo de reorganización». Calas señala que Urgencias del General tenía 21 contratos covid de enfermería y que ahora solo hay 10, más las tres de Pediatría, al volverse a ver estas consultas en el Servicio de Urgencias, por lo que se requiere, al menos, de tres profesionales más

«Normalidad"

Por su parte, desde el Hospital General argumentan que el Servicio de Urgencias «está funcionando con normalidad, es más, tienen asignado el refuerzo de personal covid-19 por estar considerado como un servicio especial». Respecto a la contratación, desde el centro explicaron que se encuentran «en pleno proceso de contratación del refuerzo de verano, ya que el periodo vacacional se inicia el 1 de julio».

Desde el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, donde se han recibido un aluvión de ofertas laborales de otras comunidades autónomas en busca de sanitarias, como ya informó Mediterráneo, señalan que el hecho de que ahora falte personal demuestra que el cese de los contratos covid fue un «error» y ahora «se están pagando las consecuencias» de aquello. «Ya sabíamos lo que iba a suceder, que habría problemas para encontrar personal sanitario, especialmente el destinado a urgencias, quirófano o UCI», subraya la vicepresidente de la entidad, Patricia Barrué.