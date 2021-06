"¿Cuántas veces has ido a un lugar y has pensado, ¿verdad que este sitio tiene un no sé qué? Pues eso es un Solete. Locales en los que nada más entrar más entrar piensas habría que darle un premio".

De esta manera definen los responsables de la Guía Repsol una nueva categoría que acaban de establecer este verano, el Solete, un galardón que se aleja un tanto de los restaurantes más formales, a los que corresponden los tradicionales soles. En este caso, la vista está puesta en chiringuitos y terrazas; cafeterías, heladerías y pastelerías; bares, tascas y barras; vinotecas, bodegas y sidrerías; hamburgueserías, bocaterías o pizzerías good; y restaurantes de carta informal

Así, un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional, ha realizado una primera selección de 1.000 soletes, de los que 17 han correspondido a locales de Castellón. Este es el listado:

Bares, tascas y barras

Las Planas (Grau de Castelló). Repsol reconoce el buen hacer durante muchos años del que es considerado el templo de la sepia de Castellón.

Boga Tasca (Orpesa). Lleva poco más de un año abierto y es toda una referencia entre los aficionados a la gastronomía de la provincia. Los pescados a la brasa son su especialidad más reconocida.

Casa Herminia (La Pobla Tornesa). Un local conocido por su carajillo XXL, tal y como contamos recientemente en Mediterráneo.

Tasca El Charquito (Benicàssim). Es un local emblemático que basa su fama en un muy buen producto, sobre todo el jamón y el vino. En fin de semana, si no estás rápido no encontrarás sitio.

Chiringuitos y terrazas

Mar Blava (Benicarló). Situado en la playa de la Mar Xica, es un espacio para disfrutar de una cocina muy variada pero también de un buen cóctel junto al mar.

Club Palasiet (Benicàssim). Con unas vistas privilegiadas de todo el litoral de Benicàssim, este espacio ofrece una gastronomía basada en la dieta mediterránea y saludable.

Marimer (Alcossebre). Este espacio, situado junto a la playa del Carregador, se define como "un chiringuito, desenfadado y veraniego donde reponerse, refrescarse y picar después de un brillante día de calor y playa frente al mar".

La Terrasseta del Temple (Les Coves de Vinromà). Una buena terraza no tiene por qué estar necesariamente junto al mar, como esta situada en el polideportivo municipal de Les Coves.

Terra Milles (Grau de Castelló). Toda la esencia marinera está en este local situado junto a la lonja de Castelló. Como es lógico, el pescado y el marisco son de primera, así como los arroces y las fideuás.

Restaurantes y menú del día

Casa Teresa (Castelló). Todo un clásico de Castelló. Al que le guste la cocina de toda la vida, de calidad y con un servicio atento y eficiente, este es su sitio.

Tràngol (Benicarló). Repsol premia la labor de este restaurante, que es fiel a la cocina marinera típica de la zona pero, al mismo tiempo, tiene toques de creatividad.

El Plan B (Castelló). Desde la céntrica calle Lluís Vives de la capital de la Plana, el restaurante ofrece una gran variedad de platos, de hamburguesas, a pasta o arroces, en un agradable entorno.

Casa Pilar (Artana). Coincide Repsol con los gustos de nuestros lectores, que lo eligieron el mejor restaurante de Artana. Su especialidad, el arroz de pato con anguilas y el arroz de bacalao y carabineros.

Fast Good

Le Otto (Castelló)

Blat Negre (Peñíscola)

Cafeterías, pastelerías y heladerías

La Corretgera (Benicàssim)

Pieri (Peñíscola)