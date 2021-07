El 69% de los aspirantes presentados a las primeras pruebas de las oposiciones docentes que están en marcha en la Comunitat Valenciana para cubrir 3.542 plazas de Secundaria y otros cuerpos han suspendido, lo que supone que el 12% de los puestos "se quedarán desiertos".

Así lo asegura el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (Stepv), que ha realizado un análisis de los datos de las calificaciones.

En estos momentos, recuerda el sindicato en un comunicado, se ha realizado la primera prueba de las dos del procedimiento de oposición, es decir, los exámenes teórico y práctico. Estos días se están llevando a cabo las pruebas de defensa de la programación/guía docente. Las personas que superen estas pruebas pasarán a la fase de concurso, consistente en la valoración de los méritos presentados, momento en el que finalizará el procedimiento del concurso oposición.

Stepv, tras estudiar los resultados de las pruebas teórica y práctica, destaca que "han quedado desiertas 435 plazas de las 3.542 ofertadas, lo que significa que el 12% de puestos ya se han quedado desierto a mitad del procedimiento".

De las 67 especialidades convocadas, han quedado plazas desiertas en 24 especialidades. Llama la atención, apuntan, algunas especialidades como Mecanizado y mantenimiento de máquinas o Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos, las dos del cuerpo de Profesorado Técnico de FP, con un 71% de plazas desiertas. En el cuerpo de Secundaria, destaca Matemáticas, con un 41% de plazas desiertas, o Griego, con un 36%. Todos estos porcentajes, precisan, se podrán ver modificados, puesto que todavía quedan las notas de la programación docente.

Stepv también resalta "el elevado número de personas que se han presentado y han suspendido alguna o las dos pruebas". Así, en total, 11.919 personas que han realizado las dos pruebas no han aprobado, lo que representa el 69% de las 17.327 personas que se han presentado a las dos pruebas (5.338 se habían inscrito pero no se han presentado finalmente o solo se han presentado al examen teórico pero no al práctico).

Hostelería y turismo

La especialidad que registra más personas suspendidas es Hostelería y turismo, del cuerpo de Secundaria, con un 90%. En cambio, la especialidad donde más gente ha aprobado es Materiales y Tecnología: Cerámica y Vidrio, del cuerpo de profesorado de Arte y Diseño, con un 71% de aprobados.

Sobre el impacto que han tenido las alegaciones presentadas por las persones aspirantes a las notas provisionales, no se ha percibido, lamenta Stepv, un cambio significativo, a pesar de que hay gente que sí ha conseguido aprobar finalmente gracias a la reclamación.

Este sindicato considera que las administraciones educativas, tanto la estatal como la autonómica, "tienen que reflexionar sobre la convocatoria de oposiciones masivas en todos los sectores públicos".

A su parecer, "esto traslada un mensaje nefasto a la sociedad que hay que combatir: que el profesorado no está suficientemente preparado para impartir docencia (calculamos que el 75% del personal que se ha presentado es interino)".

Conclusión errónea

"Esta es una conclusión del todo errónea porque las oposiciones son un mero filtro, en el cual hay muchos factores que no controlan las persones aspirantes y es un procedimiento que no se ajusta a la realidad de las aulas. Además, las condiciones en las que se ha presentado el profesorado interino no son las más adecuadas para hacer frente a un procedimiento tan duro y que requiere mucho tiempo de preparación, puesto que se ha tenido que hacer frente al curso más exigente de la historia reciente por la pandemia".

En esta línea, subrayan que "muchas de las personas que se han presentado a las oposiciones son docentes interinos que se juegan la continuidad de su trabajo si no superan esta convocatoria". El curso que viene, al reducir el horario lectivo de 19 horas a 18 horas, se generarán nuevas plazas en el sistema que amortiguarán esta situación, "pero ya pasó en 2019 en algunas especialidades más pequeñas donde hay haber profesorado interino que no obtuvo vacante en julio para el curso siguiente", advierten.

Para el sindicato, "hay que buscar otras fórmulas de consolidación del personal interino, como la aplicación del artículo 61.6 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP): proceso extraordinario por concurso de méritos". En ese sentido, instan al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, a "dejar de hacer propuestas de modificación del EBEP absurdas y perjudiciales para el colectivo y aplicar el artículo mencionado en próximas convocatorias".