Hace tan solo unos días, Mediterráneo publicaba la desaparición de una Fox terrier en la zona de la depuradora de la Avenida del Mar que conecta con el Grau de Castelló. Mari Carmen y Cristian, dueños del animal, han estado buscando sin descanso a Foxy: “Estábamos todos los días pegando carteles y en su búsqueda”. También relatan lo mal que lo pasaron desde que no la volvieron a ver: “Fueron unos días que lo pasamos muy mal, esta perra lleva con nosotros desde que tenía un año por lo que nos causó tanto a mí como a mi pareja una gran tristeza durante ese período”. Tanto es así que Cristian cuenta que estuvo a nada de hacer una locura: “Estuve con el ánimo tan bajo que incluso llegué a pensar en tirarme desde un edificio”.

Desde su publicación en este medio, la pareja ha recibido multitud de apoyos por parte de los familiares, amigos y de todo el vecindario. Y es que la mascota fue encontrada gracias a los cárteles que pegaron por la zona. Como han relatado a este periódico, un chatarrero que pasaba por la zona se encontró a Foxy y, al ver la imagen de la perrita en varios carteles, llamó enseguida a los propietarios para informarles del hallazgo y que pudieran recogerla. “Le llegué a ofrecer mucho dinero al hombre que la encontró, pero no lo aceptó”, relata al ir a reunirse con su animal.

Ambos no han ocultado su emoción cuando vieron de nuevo a su mascota. “Es algo que no se puede describir con palabras, sentimos una gran alegría cuando la vi y ella cuando nos vio”, relata Cristian sus sensaciones con tan emotivo reencuentro. Además, las lágrimas fueron protagonistas de tan ansiado momento, ya que su dueño relata que “no ha llorado jamás tanto en mi vida desde que me reencontré con ella, nadie se lo puede imaginar”.

Ahora Foxy ya está de nuevo disfrutando con su familia que aseguran que no se les volverá a escapar. “En todo caso seré yo el que me iré de casa la próxima vez”, describe entre risas Cristian. Desde aquí les deseamos que sean muy felices tras este feliz desenlace.

