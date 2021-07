Castellón cuenta con casi 10.000 viviendas, garajes, oficinas, naves, solares, etc. procedentes de impagados de los bancos que están en manos de la gestora Sareb, conocida como el banco malo, que se encarga de su gestión y ha delegado parte de la comercialización para saldar la deuda que se arrastra de estos activos.

Su económico precio representa una oportunidad y el acceso a la financiación a través de las entidades bancarias suele ser otro punto ventajoso. Actualmente, la Sareb tiene en cartera 9.900 inmuebles repartidos por toda la provincia de Castellón, aunque a través de su web solo aparecen 311 de titularidad de la Sareb (del global de más de 8.000 en toda España) listos para la venta. En todo caso, el grueso se encuentra a la venta a través de comercializadoras como Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat o Solvia, en cuyos portales se encuentran promociones disponibles.

Mapa de localidades: Hasta 35 municipios se destacan en la web

La Sareb cuenta con inmuebles procedentes de impagos de los bancos (de particulares y promotores) a la venta en su web, de hasta 35 municipios de Castellón, casi una cuarta parte del total de localidades, tanto de la costa como del interior, y desde grandes núcleos urbanos como Castelló o Vila-real; a pueblos pequeños como Torás o Sueras. En concreto, los activos destacados en el portal de internet de Sareb tienen como emplazamiento Alcalà de Xivert, l’Alcora, Almassora, Almenara, les Alqueries, Benicarló, Benicàssim, Betxí, Burriana, Borriol, Cabanes, Càlig, Castelló, Xilxes, Costur, la Llosa, Moncofa, Navajas, Nules, Orpesa, Peñíscola, San Rafael del Río, Sant Joan de Moró, Sant Jordi, Santa Magdalena, Segorbe, Sueras, Tírig, Torás, Torreblanca, Vall d’Alba, la Vall d’Uixó, Vila-real, Villamalur y Vinaròs.

De lo más barato: un piso nuevo en Onda por 31.000 euros

Como ejemplo, en la web de Altamira, el piso más barato de Sareb se ubica en Onda y es de obra nueva, por 31.000 euros, (impuestos no incluidos), desde 47,82 m2, aunque hay hasta ocho viviendas disponibles con precio variable son de una o tres habitaciones. En la de Haya, los activos más económicos son un conjunto de trasteros en Nules, por 1.500 euros. En Servihabitat aparecen ofertas de Sareb, con reducciones de precio de casi el 20%, como un piso de 117 m2 por solo 50.000 euro, con balcón, garaje, etc. O un amplio dúplex en Castelló capital, de 125 m2, por 125.00 euros, con terraza aunque construido en el 2007. Solvia cuenta con un catálogo on line de activos inmobilarios propiedad de la Sareb, repartidos por la provincia, de distintas tipologías, precios y ubicaciones.

Los solares, los activos de más precio

En la web de Haya, el activo más caro de Sareb es un solar calificado como urbanizable en el término de Moncofa, por 2,7 millones de euros ,y rebajado ahora en medio millón de euros como promoción. Le siguen otra parcela de 1,7 millones en Belcaire Sur, también en Moncofa; y otra en Vinaròs, por 1,3 millones; así como diversos activos de suelo en Burriana, desde 1,1 millones.

Conexión territorial: viviendas sociales, proyectos...

La gran cantidad de inmuebles de Sareb en Castellón refuerza su vinculación con el territorio. En mayo, la Generalitat les adquirió cinco viviendas en Castelló para uso social, por el derecho de tanteo y retracto. Y antes, en marzo, la Sareb se hizo en l’Alcora por subasta con la titularidad de la antigua fábrica de Azulejos Sanchís, que el consistorio negocia para edificar una residencia para mayores.