Buenas noticias para aquellas personas que han tenido serios problemas para conciliar el sueño en los últimos días por culpa de las altas temperaturas. Las lluvias que llegan este miércoles a la provincia de Castellón, con episodios de tormentas en algunos puntos del interior, supondrán un alivio ante el fuerte calor imperante. No será una bajada drástica de los termómetros, pero sí se dejará notar. En algunos puntos del interior, como en Vistabella, las mínimas se desplomarán hasta los 11 grados, mientras que en la capital de la Plana las temperaturas bajarán un par de grados que notarán aquellas personas más propensas a acusar de forma negativa el calor.

Desde primera hora de la mañana de este miércoles las nubes imperarán en los cielos de la provincia. En Castelló Aemet marca hasta un 60% de probabilidades de chubascos hasta el mediodía. En las horas posteriores la inestabilidad menguará, hasta volver a crecer en la últimas horas del día. Sin embargo, no será hasta el sábado cuando más se note la suavización del clima, con unas mínimas en la capital inferiores a los 20 grados. Jueves y viernes la previsión es que Castelló no supere el umbral de los 30º C.

En las comarcas del interior es donde más se va a notar la bajada de los termómetros. Así, tenemos los citados 11 grados de mínima en Vistabella, que no tiene previsto pasar de los 23 grados los próximos jueves y viernes. En Morella, uno de los puntos donde se esperan tormentas en las próximas horas, también tendrán 11º como temperatura mínima, uno más en Culla o dos grados más, 13º de mínima, en Benassal.

Aquí te dejamos las previsiones de los próximos días en varios puntos de la provincia: